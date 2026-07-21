martes 21  de  julio 2026
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Díaz-Canel admite que el régimen conserva el poder con "prácticas capitalistas" y "control del Partido"

El dictador cubano hizo la afirmación en una entrevista en la que se dedicó a defender el paquete de 176 medidas económicas anunciado por el régimen ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)

&nbsp;Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba.

 Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Si quedaba alguna duda sobre el fracaso del modelo socialista impuesto en Cuba por Fidel Castro, Miguel Díaz-Canel las despejó al reconocer que el difunto dictador tuvo que recurrir a prácticas capitalistas para intentar sacar la economía de la Isla a flote, en la década de 1990.

El dictador cubano hizo la afirmación en una entrevista con el canal de propaganda rusa RT en Español, en la que se dedicó a defender el paquete de 176 medidas económicas anunciado por el régimen ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reseña el portal web Diario de Cuba

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El corresponsal de RT en Español y vocero del régimen cubano Oliver Zamora preguntó al dictador si le dolía tener que adoptar las reformas, tras hacer referencia a un supuesto "dolor" experimentado por Fidel Castro al tener que implementar medidas como la despenalización de la tenencia de divisas extranjeras, tres décadas atrás.

"Salvar la revolución", pese a la miseria

"Claro que me duele. Primero porque va en contra de los conceptos en los que uno se ha forjado, se ha educado", sostuvo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC). No obstante, su respuesta ante ese dolor ha sido ir "a Fidel" y estudiar los discursos del dictador fallecido en 2016.

"Fidel sin tapujos reconocía lo doloroso que era, y lo decía por su nombre, tener que aceptar prácticas propias del capitalismo" en el Período Especial, recordó Díaz-Canel y achacó a la despenalización de las divisas la aparición de "desigualdades sociales" entre los cubanos que recibían remesas desde el exterior y los que no, la proliferación de la prostitución y hasta la entrada de drogas al país a través del turismo extranjero.

No obstante, "por encima de todo, estaba salvar la Revolución", afirmó Díaz-Canel y destacó que Castro estaba convencido de que eso se podía lograr, siempre que existiera "unidad en el pueblo y una conducción y un control desde el Partido".

"Esas cosas no se han perdido, por el contrario", recalcó, poniendo de manifiesto que tres décadas después —con la economía del país más hundida que entonces— los cubanos siguen sometidos a un modelo de partido único, y sin libertad para asociarse libremente en otras formaciones políticas y elegir a quién los gobierna.

Dependencia económica de Cuba

En otro momento de la entrevista, el primer secretario del PCC reconoció que Cuba dependió económicamente de la extinta Unión Soviética, primero, y de Venezuela, después, lo que demuestra que el régimen no aprendió la lección tras la caída del bloque socialista.

Han tenido que pasar más de 30 años y ha sido necesaria una crisis peor que la del "Periodo Especial" para que el gobernante cubano afirmara que "llegó el momento en que seamos capaces con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio talento, de no ser dependientes de nadie y de poder avanzar sin renunciar a nuestros principios".

"Pero para eso hay que ajustarse y hay que tomar un grupo de decisiones", subrayó. "Pero para eso hay que ajustarse y hay que tomar un grupo de decisiones", subrayó.

Como es habitual en el discurso de los funcionarios del castrismo, Díaz-Canel se dedicó, durante buena parte de la entrevista, a culpar a la actual Administración estadounidense de la debacle económica de Cuba, que realmente comenzó mucho antes del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

También adelantó que "a final de julio estamos en condiciones ya de empezar a aplicar 121 de esas 170 y tantas transformaciones".

"Vamos a ver que en la misma secuencia en que se van a aplicar esas transformaciones, algunas de las primeras transformaciones precisamente están orientadas a lo social, están orientadas a las personas con vulnerabilidad, están orientadas hacia los jubilados, están orientadas hacia las personas con menos ingresos", aseguró.

La primera medida del paquete —un incremento salarial que fija el salario mínimo en Cuba en 3.210 pesos mensuales, en sustitución de los 2.100 pesos establecidos desde la Tarea Ordenamiento en 2020entró en vigor el 17 de julio.

El incremento nominal es de un 52,8%, aunque llega después de varios años de fuerte pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación.

Cuando el régimen anunció la medida, el incremento supone apenas 1.110 pesos adicionales. El monto total equivale a alrededor de cinco dólares mensuales al cambio del mercado informal, una cifra que continúa muy lejos del costo real de la vida en la Isla.

FUENTE: Diario de Cuba

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