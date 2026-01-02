viernes 2  de  enero 2026
DESCARO

Díaz-Canel llama a la "pelea" en 2026 mientras Cuba colapsa

El régimen afirmó que el Año Nuevo es "sinónimo de triunfo", una declaración que ocurre a pesar de que no ha logrado estabilizar los servicios básicos

Un hombre sentado en una silla vende arroz en una calle de La Habana el 18 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El dictador Miguel Díaz-Canel inició el año 2026 con una serie de publicaciones en redes sociales que han generado rechazo debido al contraste entre su discurso y la crisis terminal que atraviesa la isla.

El sucesor de Raúl Castro instó a la población a "pelear", en un momento donde el país registra los peores índices de calidad de vida en décadas.

El 1 de enero, fecha en que el régimen celebra 67 años en el poder, Díaz-Canel publicó en su página de Facebook: "¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca!". El mensaje, que reafirma la línea de continuidad del Partido Comunista, finalizó con las consignas tradicionales del sistema.

Un día antes, el 31 de diciembre, el régimen afirmó que en Cuba el Año Nuevo es "sinónimo de triunfo", una declaración que ocurre a pesar de que la administración no ha logrado estabilizar los servicios básicos.

Cuba cierra el 2025 con un balance crítico: Más miseria y menos salud

El año 2025 concluye con una crisis alimentaria aguda y la quiebra del sistema electroenergético nacional en Cuba. El costo de la vida escaló hasta los 40,000 pesos, una cifra que representa casi siete veces el salario medio.

Bajo los indicadores internacionales, el 89% de los cubanos vive hoy en la indigencia.

La nula producción interna forzó una subida de las importaciones. En los hogares, la falta de gas licuado y agua potable es la norma; miles de familias cocinan con leña, carbón o aserrín. La inseguridad alimentaria impide que la mayoría de la población acceda a tres comidas diarias, mientras aumenta la presencia de niños en las calles que buscan dinero o trabajo para la supervivencia familiar.

En la gestión pública, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, dejó su cargo tras la presión ciudadana. La funcionaria afirmó ante la Asamblea Nacional que en la isla no existen mendigos, sino personas que simulan esa condición. Por otro lado, el exministro de Economía, Alejandro Gil, recibió una condena de cadena perpetua por espionaje y corrupción, en un juicio cerrado y sin detalles sobre sus presuntos cómplices.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
