Diego Arria: "El mundo sabe que estamos desarmados ante una narcodictadura militar"

“Creo que el deber fundamental de la dirigencia política y civil en Venezuela es empapar a nuestra propia gente de lo que ha significado y significa la cruenta masacre de venezolanos, los presos políticos, los perseguidos, los desterrados. Si nosotros no hacemos conciencia entre nuestra propia gente realmente no podemos de ninguna manera pedir ayuda al mundo”, manifestó.

Aseguró el exembajador de Venezuela ante la ONU que ya no se puede animar a los venezolanos con un petróleo que ya no tienen. "Debemos movilizar y animar la solidaridad de nuestra gente que sufre y sobre todo no decir que ha sido inútil la pérdida de vida de tantos venezolanos valiosos que lucharon por el rescate de la libertad en Venezuela”.

“El mundo sabe que estamos desarmados ante una narcodictadura militarizada y nos ha entregado un documento poderosísimo”, destacó.

Arria señaló que tenía la impresión de que el país no conoce el informe y por eso no protesta debidamente contra el régimen de Nicolás Maduro el tema de los presos políticos, los perseguidos, los mártires. “La única manera de honrar a las víctimas es rescatar nuestra libertad. No hay nada más importante”, aseguró.

Destacó que el informe es un paso a decirle al mundo que Venezuela requiere protección. “Ese derecho comienza por casa. Los venezolanos debemos defender esos derechos entre nosotros mismos”, subrayó.

“Ninguna sociedad se anima a participar en la medida que no encuentra un refugio para sus aspiraciones y sus sueños. Ese informe es un instrumento poderosísimo para llamar la atención”, explicó.

“¿Cuántos mártires hemos tenido en estos 20 años que se han olvidado? Esto es parte de lo que tenemos que hacer con este informe”, manifestó.