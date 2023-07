Y agregó: "hay quienes quieren ser presidente o presidenta y se han encargado a lo largo de su vida, no solo de derribar puentes sino de ponerle minas al pueblo, bombas en el camino, para que el pueblo no pueda pasar. Ahí opera la justicia poco a poco. Hay gente que dice que quiere ser presidente, pero mira todo lo que tienes aquí, que no te permite ser presidente".

Prosiguió: “entonces vienen los envalentonados que dicen que no van a cumplir con la pena porque están encima del bien y el mal. Por eso el hashtag de hoy. Esa es la ley de la vida. Si usted cree que va a pasar a hacer lo que le da la gana y no va a ocurrir nada, está equivocado. Este pueblo está cansado de quienes pidieron sanciones, invasiones", según Cabello.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y considerado el segundo al mando del chavismo, está sancionado por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, en asociación con Nicolás Maduro y el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios.

El líder chavista afirmó que le quitará "la libertad" a quienes desean ser "presidente o presidenta" de Venezuela.

"La justicia es así, tiene sus métodos, sus formas, sus tiempos, sus momentos. Por eso es justicia. Como tú atentaste contra un grupo de personas, te voy a quitar lo que quieres, tu libertad, tu deseo de ser presidente o presidenta, por hacer esto y esto. Porque la justicia corre. Preparémonos nosotros por si acaso esta gente sigue con el tema de la violencia, que es el expediente que les ha proporcionado más fracasos, pero cada loco con su tema, o cada loca con su tema. Cada quien con sus argumentos. Ahí va la justicia de todas maneras, poco a poco. Porque uno a veces quisiera que fuese más expedita, pero el tiempo de Dios es perfecto. Esos no duermen ahorita diciendo que les están cobrando lo que hicieron hace 10 años y los malos somos nosotros, que no tenemos nada que ver en eso, por si acaso", amenazó.

diosdado cabello - afp Diosdado Cabello, considerado como el número dos del chavismo, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. AFP/FEDERICO PARRA

Y consideró "da tristeza que, a estas alturas, sabiendo lo que ha ocurrido y fracasado muchas veces, todavía haya gente en Estados Unidos que le crea a los sectores opositores. Que haya gente en Europa que les crea".

El miércoles se realizó un debate público entre los candidatos a las primarias. en el que participaron: María Corina Machado, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, Freddy Superlano, Tamara Adrían, Delsa Solórzano, Andrés Caleca y César Pérez Vivas.

El debate tuvo gran repercusión en las redes sociales, con más de 128 mil reproducciones en Youtube y más de 30.000 menciones en Twitter.

Los candidatos defendieron la consulta interna opositora ante los intentos del régimen de Nicolás Maduro por bloquearla y hubo en consenso en que es necesario un cambio político en Venezuela para que el país sudamericano pueda salir de la crisis tras más de dos décadas de régimen socialista en manos chavistas.

Hace dos semanas la Contraloría informó que la candidata María Corina Machado, quien lidera las encuestas de cara alas primarias, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, tras acusarla de ser partícipe de una supuesta trama de corrupción orquestada por Guaidó.

Machado fue la diputada más votada en las elecciones legislativas de 2010 y luego fue despojada de su investidura parlamentaria. Aunque no forma parte del Legislativo desde 2014, ha sido una de las voces más críticas de los líderes de los mayores partidos opositores, incluido Guaidó, a los que acusó de fracasar en su política para separar a Maduro del cargo y, ya debilitados, intentar pactar con el régimen a cambio de mantener pequeñas cuotas de poder.

FUENTE: Con información de La Patilla