Diosdado Cabello amenaza a quienes desconozcan la "victoria" de Maduro

En la última emisión de su programa de “Con el mazo dando”, emitido el 27 de junio, Cabello auguró una victoria para Maduro que no vislumbran los recientes estudios ni opinión ni sus cada vez más menguadas concentraciones de calle.

Advirtió, igualmente, que quien salga a las calles a desconocer ese supuesto triunfo que le atribuye a Maduro, cuando falta un mes para la celebración del proceso electoral, va a sufrir consecuencias por parte del régimen.

“Vamos a ganar abrumadoramente, y no nos vamos a dejar arrebatar la victoria por nadie. El que salga a jod... a la calle, lo vamos a jod... nosotros antes”, indicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/esreviral/status/1806139813449421135?t=wgTKCovI6XxaxSDF9yqsFw&s=19&partner=&hide_thread=false “El que salga a joder a la calle, lo vamos a joder nosotros antes”: Diosdado Cabello a la oposición venezolana en referencia a las elecciones presidenciales del #28jul pic.twitter.com/zr3EGZ8eBR — ES RE VIRAL (@esreviral) June 27, 2024

Violaciones de DDHH

El jerarca chavista opta por intimidar a la población, quien se ha mostrado decidida a alcanzar un cambio político, pese a la persecución, amedrentamiento y crecientes violaciones de derechos humanos.

En una coyuntura, además, en la que el régimen ha arreciado la represión, con nuevas detenciones arbitrarias que se suman a los cerca de presos políticos que registra la ONG Foro Penal. La mayoría de ellos, víctimas de desaparición forzada, violaciones del debido proceso, aislamientos, torturas y tratos crueles e inhumanos.

Cabello afirmó que el régimen no es el mismo de años anteriores, cuando se registraron protestas antigubernamentales que sumaron al menos 250 muertos. “Lo estamos diciendo con tiempo. No somos los del 2015, 2016, no. Esos escenarios no van a llegar, hemos ido aprendiendo gracias a las torpezas de la oposición”, aseveró.

Cabello también asomó las posibles aprehensiones de varios dirigentes opositores del municipio Baruta del estado Miranda, aledaño a Caracas, entre ellos, Héctor Urgelles, Marcos Garzón, Soledad Rodríguez, Mario de Nigris y Gerardo González, a quienes “les sale operación tun – tun”, una frase que usa cuando ordena detenciones.

FUENTE: Con información de redes sociales