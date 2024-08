Discurso de María Corina Machado: "¡Que lo sepa todo el mundo: Ganó Venezuela!"

Hoy, este movimiento cívico une a todo un país en sus valores.

Hoy, 3 de agosto, les quiero pedir que revivamos lo que ha sido este camino. Que pensemos donde estaba Venezuela en enero del año pasado, cuando se veía triste, débil y sin rumbo. Y progresivamente este país, pueblo a pueblo, hogar a hogar, nos fuimos levantando y encontrando y empezamos a reconstruir los lazos de confianza unos en otros. La escencia de una nación democrática es que exista confianza entre sus ciudadanos e instituciones. Y comenzamos a construir confianza entre nosotros, a reconocernos como ciudadanos.

Hoy el miedo está en otra parte, porque saben que aquí hay un país firme y decidido avanzar. La nuestra es una lucha cívica y pacífica pero no es débil, no es dócil y no es sumisa. Nosotros no caemos en provocaciones. La violencia está allá porque es el único recurso que le queda al régimen. Nosotros no caemos en provocaciones; nosotros no agredimos.

En estos 6 días de brutal represión, ellos creyeron que nos iban a callar, atemorizar o a paralizar. La presencia de cada uno de ustedes aquí representa lo mejor de cada uno de los venezolanos. Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza cívica y lo que significa que vamos a llegar hasta el final.

Hoy, al igual que nosotros, ellos saben lo que pasó. Y a ellos les abrimos los brazos y los corazones. Esta Venezuela que emerge los incluye a ustedes. Nosotros no queremos venganza ni retaliación. Nosotros queremos el reencuentro de la sociedad venezolana en la verdad, en la justicia y en el amor.

A los medios de comunicación que han sido perseguidos, algunos no se atrevieron a estar aquí hoy: Ustedes tienen la responsabilidad de que la verdad llegue al mundo entero. Ustedes son el testimonio viviente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo no acepto ningún chantaje que iguala a víctimas con victimarios.

Nosotros no tenemos armas de fuego; son el régimen que las use en contra de la población. Nosotros no promovemos la violencia, y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia; violencia es pretender enterrar la verdad y no vamos a renunciar a nuestro derecho de la protesta cívica.

Vamos a defender la verdad y lo haremos con inteligencia, por eso les pido que estemos todos muy atentos a las redes sociales oficiales. Por favor no caigan en campañas que confunden o que mienten. Nuestro mensaje nunca busca dividir o agredir a un venezolano. Te pido que sigas los medios serios y nuestras redes sociales, ahí estamos dando información relevante cada día para que todos los venezolanos sepamos cómo este proceso avanza.

No vamos a dejar las calles, no vamos a dejar la organización ciudadana, no vamos a dejar el trabajo internacional.

6 días después ya no entregaron ni una sola acta, el período se venció y no hay maniobra pseudo-jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando en un solo grito de libertad del Bravo pueblo de Venezuela.

Viene una etapa que viviremos día a día, pero nunca hemos estado tan fuertes como el día de hoy. Nunca el régimen ha estado tan débil.

La gente está con nosotros. Tengan la convicción de que esto va por encima de nosotros. Vamos con firmeza, resiliencia, con confianza. Estamos unidos y sabemos lo que tenemos hacer.

Ustedes son los héroes de esta historia. Cada venezolano que no se rindió, que sabe que ganamos.

Edmundo González es el presidente electo y nuestra bandera de Venezuela es el símbolo de libertad. Venezuela será libre muy pronto.