Ecuador: El reto es cambiar la institucionalidad, recuperar justicia y seguridad

De acuerdo con el último estudio de opinión de la firma Tino Electoral, realizado entre el 25 de septiembre y 1 de octubre, el joven candidato supera por 18,45 puntos a la abanderada del Movimiento Revolución Ciudadana, quien contaría con 40,22% del respaldo popular, apenas 6,59 puntos por encima del resultado electoral obtenido en la primera vuelta.

Poder electoral de Ecuador sin credibilidad

A menos de 10 días de que se defina quien será el próximo inquilino del Palacio de Carondelet, que culminará el periodo presidencial de Guillermo Lasso ante el decreto de “muerte cruzada” que conllevó al adelanto de elecciones, surgen señalamientos en contra del CNE que ponen en duda su credibilidad y confiabilidad.

"En Ecuador no solamente estamos en una crisis política, sino que esta crisis política se da por una crisis de instituciones, Ejecutivo, Policía, absolutamente todo, y de las instituciones que menos credibilidad tiene es el CNE", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la analista y estratega en comunicación política, Natali Becerra.

Irregularidades que favorecen al correísmo

En días recientes el colectivo ciudadano Defiende tu Voto denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a las autoridades del ente rector por presuntas irregularidades en el escrutinio de votos de las elecciones generales del 20 de agosto, que podrían ser causal de la nulidad del proceso por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso.

"Esta denuncia se ha demorado porque básicamente desde el año 2013 el CNE no daba señales de seguridad en Ecuador. Siempre ha habido cifras que no cuadran, actas que no cuadran y, curiosamente, le dan ventaja a Correa desde esas épocas", sostiene el analista político Francisco Endara, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia, en Miami.

Estas irregularidades, continúa Endara, se han mantenido en la última década, con inconsistencias que se presentan hasta en el número de votantes. En el caso de los comicios seccionales de febrero, por ejemplo, difería la cifra de electores por alcaldes a la de la consulta popular, cuando son los mismos votantes para ambas preguntas.

candidato-daniel-noboa-ecuador.jpg El empresario Daniel Noboa, de 35 años, lidera las encuestas de cara al balotaje electoral en Ecuador Handout / Ecuador's National Electoral Council / AFP

Correa, el "prófugo" en campaña

Señala, además, que no hay seguridad en la transmisión de datos, por lo que se le había solicitado al ente comicial una autenticación en dos fases para los administradores del sistema electoral para evitar que personas externas ingresen al sistema y modifiquen los datos. Sin embargo, indica el analista, el CNE hizo caso omiso a esta petición.

Igualmente, agrega, otra de las irregularidades que ha consentido el poder electoral es que un "prófugo de la justicia", como lo es Rafael Correa, quien tiene orden de aprehensión desde 2018 y fue condenado a ocho años de cárcel en 2020 por delitos de corrupción, les haga campaña a sus candidatos.

Correa fue el que logró levantar la imagen de González, que, pese a haber ocupado distintos cargos públicos no gozaba de gran popularidad, al presentarla como su "candidata ungida", aplicando la misma estrategia que utilizó el chavismo en 2013 para llevar a Nicolás Maduro al poder en Venezuela.

"El CNE ha permitido que Correa, siendo un prófugo de la justicia y, aun cuando la ley no lo permite, haga campaña con sus candidatos. Eso es ilegal", asevera Endara.

Sin ambiente electoral

La campaña electoral para el balotaje, que arrancó el 24 de septiembre y culmina el 12 de octubre, se desarrolla bajo la sombra de la violencia política, el sicariato y los altos índices de criminalidad que registra el país suramericano, azotado por las mafias del narcotráfico.

El debate del 1 de octubre, que esperaban "encendiera" la campaña, no logró calar en la sociedad ecuatoriana, al carecer de una verdadera "confrontación de ideas", propuestas y "trasfondo político".

"En este punto de la campaña no se nota el ambiente electoral, es un tema bastante frío. Las dos candidaturas lo que están haciendo es aguantar, haciendo la mayor cantidad de control de daños. Están moviéndose muy despacio, midiendo riesgos, lo que ha hecho que la campaña vaya muy despacio", indica Natali Becerra.

Considera que, en esta recta final a la presidencia, tanto Noboa como González deberían mostrarse como presidenciales y no como candidatos, para proyectar una imagen que permita que se les reconozca como el futuro presidente de Ecuador.

El reto

Lograr un cambio en la institucionalidad es el principal reto que enfrentará el próximo presidente ecuatoriano para poder recuperar la gobernabilidad en la nación, sacudida por el narcotráfico y las bandas criminales.

"El descalabro que vive el Ecuador, que pasó de ser una 'isla de paz' a un país que está tomado por la violencia, es porque la institucionalidad está totalmente destrozada gracias al correísmo", señala Francisco Endara.

El próximo presidente tendrá 18 meses de gestión, en medio de una crisis institucional, de seguridad y narcotráfico, y con una Asamblea Nacional fragmentada, que no les da la mayoría parlamentaria.

En este sentido, las negociaciones con otros frentes políticos serán fundamental para evitar los bloqueos que enfrentó Lasso durante su gobierno. Noboa tendría, de acuerdo con los analistas, mayor oportunidad de alcanzar los consensos que necesitaría para recuperar la gobernabilidad en Ecuador.

"El reto es cambiar la institucionalidad y la institucionalidad pasa por varios temas, no solo el tema electoral, pasa por la justicia, y la seguridad, entre otras cosas. Sería un trabajo importante el que tendría Noboa qué hacer si llega al poder", enfatiza Endara.

