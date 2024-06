Ecuador niega expresiones de Noboa sobre Bukele y Milei

"Las conversaciones que se dieron entre el presidente y el periodista fueron en un tono coloquial, absolutamente coloquial y privados, en ese sentido, cualquier cosa que haya dicho el presidente, especialmente sobre los presidentes, está descontextualizado”, afirmó Vélez, reseñó eluniverso.com.

Y agregó: "no representan en lo absoluto lo que el presidente piensa de sus homólogos".

De acuerdo con el medio The New Yorker, Noboa dijo que Petro es un "snob de izquierda" y no ha logrado "hacer nada". Sobre Milei, expresó que es un "engreído". Con respecto a Bukele, Noboa dijo que es un "arrogante" y que busca controlar el poder para sí mismo y su familia, reseñó ecuavisa.com.

Según el medio, Noboa también se refirió al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que no ha hecho nada para frenar la violencia en su país. El brasileño, Luis Ignacio "Lula" Da Silva fue el único que Noboa dijo sentir simpatía.

Del chileno Gabriel Boric, Noboa habría dicho que está "inmovilizado" por sus socios de extrema izquierda y añadió que ese es un problema que él no tiene.

Vélez manifestó que el objetivo de la entrevista concedida a The New Yorker era mostrar “nuestra apertura a los medios internacionales que tenían muchísimas preguntas sobre cómo el Ecuador estaba manejando los derechos humanos en pleno estado de conflicto interno, y demostrar el respeto irrestricto a los derechos humanos, especialmente a las PPL (personas privadas de libertad)”.

En el próximo mes de noviembre, Ecuador será el anfitrión de la XXIX Cumbre Iberoamericana, que se realizará en la ciudad de Cuenca, al sur del país, y en la que se darán cita los jefes de Estado y de Gobierno de la región para discutir temas de interés común.

