Ecuador refuerza alianza con EEUU para combatir el crimen organizado

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (centro), da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), al Pentágono en Arlington, Virginia, EEUU, el 15 de junio de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó el Pentágono y sostuvo una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y coordinar acciones contra las organizaciones criminales que operan en el continente.

Durante el encuentro, Hegseth elogió el papel de Ecuador como aliado estratégico de Washington en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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"Usted ha sido un socio ejemplar para nosotros en la lucha contra estas redes que amenazan a su patria, a la nuestra y a la seguridad de nuestro hemisferio compartido", expresó el funcionario estadounidense, según declaraciones difundidas por el Pentágono.

Noboa agradeció el respaldo de Estados Unidos y destacó los avances logrados mediante el trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y a las organizaciones criminales.

Ecuador fortalece cooperación con Estados Unidos

Hegseth también reconoció la participación de Ecuador como miembro fundador del programa Escudo de las Américas, impulsado por el presidente Donald Trump, así como de la Coalición Estadounidense contra los Cárteles (A Triple C), iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad regional y combatir las estructuras criminales que operan a través de las fronteras.

Por su parte, Noboa señaló que la reunión permitió evaluar los resultados de la cooperación desarrollada durante los últimos meses y dar continuidad a conversaciones iniciadas a comienzos de año.

El mandatario ecuatoriano viajó a Estados Unidos para asistir al partido inaugural de la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil y aprovechó la visita para sostener encuentros de alto nivel con autoridades estadounidenses.

Alianza contra el narcotráfico y las redes criminales

En los últimos meses, Ecuador y Estados Unidos han ampliado el intercambio de inteligencia, la capacitación de fuerzas de seguridad y la coordinación de operaciones destinadas a combatir el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

La cooperación forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno de Noboa para enfrentar la violencia generada por bandas criminales que han convertido a Ecuador en uno de los principales escenarios de disputa del narcotráfico en la región.

Washington ha respaldado estas acciones mediante asistencia técnica, programas de entrenamiento y mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

FUENTE: Con información de EFE