martes 16  de  junio 2026
¿TRÁFICO DE MENORES?

La Policía localiza en Ecuador a una adolescente británica reportada como desaparecida

La menor fue encontrada en compañía de un hombre de nacionalidad ecuatoriana y estadounidense. La adolescente ingresó en una casa de acogida

La Policía de Ecuador localizó a la adolescente en la provincia de Imbadura (Policia de Ecuador)

La Policía de Ecuador localizó a la adolescente en la provincia de Imbadura (Policia de Ecuador)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO — La Policía ecuatoriana informó este martes de la localización en la provincia andina de Imbabura de una adolescente británica reportada como desaparecida.

A través investigaciones ejecutadas en Imbabura (norte) y en coordinación con la Interpol y Our Rescue, se localizó a la adolescente británica, “quien registraba una alerta internacional por desaparición”, informó la Policía en sus redes sociales.

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Añadió que las diligencias permitieron establecer su ingreso en Ecuador y posterior, ubicación en compañía de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, sobre quien registraba una notificación internacional de la Interpol.

“Ante una presunta situación de vulnerabilidad asociada al delito de trata de personas, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección, coordinando el ingreso de la adolescente a una casa de acogida especializada en Quito, así como las rutas interinstitucionales de asistencia para garantizar su seguridad, integridad y bienestar”, finalizó la Policía.

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FUENTE: Con información de EFE

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