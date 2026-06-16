La Policía localiza en Ecuador a una adolescente británica reportada como desaparecida

La Policía de Ecuador localizó a la adolescente en la provincia de Imbadura (Policia de Ecuador)

QUITO — La Policía ecuatoriana informó este martes de la localización en la provincia andina de Imbabura de una adolescente británica reportada como desaparecida.

A través investigaciones ejecutadas en Imbabura (norte) y en coordinación con la Interpol y Our Rescue, se localizó a la adolescente británica, “quien registraba una alerta internacional por desaparición”, informó la Policía en sus redes sociales.

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Añadió que las diligencias permitieron establecer su ingreso en Ecuador y posterior, ubicación en compañía de un ciudadano con doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, sobre quien registraba una notificación internacional de la Interpol.

“Ante una presunta situación de vulnerabilidad asociada al delito de trata de personas, se activaron de manera inmediata los protocolos de protección, coordinando el ingreso de la adolescente a una casa de acogida especializada en Quito, así como las rutas interinstitucionales de asistencia para garantizar su seguridad, integridad y bienestar”, finalizó la Policía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaEcuador/status/2066919480664473661?s=20&partner=&hide_thread=false MEDIANTE COORDINACIÓN INTERNACIONAL, LOCALIZAMOS A ADOLESCENTE BRITÁNICA REPORTADA COMO DESAPARECIDA



La #PolicíaEcuador, a través de acciones investigativas ejecutadas en la provincia de #Imbabura y en coordinación con @INTERPOL_HQ y @ourrescue, logró la localización y… pic.twitter.com/FKqS8wOveW — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) June 16, 2026

FUENTE: Con información de EFE