Edmundo González solicita al senador Scott reforzar la presión para la liberación de presos políticos

CARACAS.— El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia , sostuvo una reunión con el senador estadounidense Rick Scott en la que denunció las “muchas irregularidades” que, aseguró, persisten en los procesos de liberación de presos políticos en el país, así como el trato cruel y degradante al que son sometidos sus familiares.

Durante la conversación, González Urrutia advirtió que los parientes de los detenidos son privados de información oficial sobre el paradero y la condición de sus seres queridos y, en muchos casos, obligados a permanecer durante horas o incluso días en las afueras de los centros penitenciarios sin recibir respuestas por parte de las autoridades.

POLÍTICA Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU

NOBEL DE LA PAZ Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Esta práctica, afirmó, constituye una forma adicional de sufrimiento y presión psicológica.

Reforzar la presión internacional

En ese contexto, el presidente electo solicitó al senador Scott mantener y reforzar la presión internacional para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como el cese de la represión contra ciudadanos, dirigentes sociales y políticos en Venezuela.

González Urrutia subrayó que ninguna transición democrática puede avanzar mientras continúen la persecución política y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Asimismo, reiteró que el respeto a los derechos fundamentales es una condición indispensable para una transición democrática real, pacífica y sostenible.

El mandatario venezolano agradeció al senador Scott su respaldo constante a la causa democrática venezolana y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Ambos coincidieron en la necesidad de una acción internacional coherente que acompañe al pueblo venezolano en lo que calificaron como un momento decisivo para el futuro del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/2012536817468285177&partner=&hide_thread=false Gracias, senador @SenRickScott, por el intercambio sostenido y por su atención a la situación de Venezuela.



Coincidimos en la urgencia de abordar la situación de los presos políticos y la necesidad de que cualquier proceso de liberación sea real, verificable y respetuoso de la… https://t.co/38zWPL2YH8 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 17, 2026

FUENTE: Con información de comunicado de prensa