sábado 17  de  enero 2026
VENEZUELA

Edmundo González solicita al senador Scott reforzar la presión para la liberación de presos políticos

El presidente electo de Venezuela advirtió que los parientes de los detenidos son privados de información oficial sobre el paradero y la condición de sus seres queridos

Senador republicano Rick Scott.

Senador republicano Rick Scott.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.— El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, sostuvo una reunión con el senador estadounidense Rick Scott en la que denunció las “muchas irregularidades” que, aseguró, persisten en los procesos de liberación de presos políticos en el país, así como el trato cruel y degradante al que son sometidos sus familiares.

Durante la conversación, González Urrutia advirtió que los parientes de los detenidos son privados de información oficial sobre el paradero y la condición de sus seres queridos y, en muchos casos, obligados a permanecer durante horas o incluso días en las afueras de los centros penitenciarios sin recibir respuestas por parte de las autoridades.

Lee además
La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
POLÍTICA

Tras captura de Maduro, su hijo dice que Venezuela "debe tener relaciones" y embajada en EEUU

Esta práctica, afirmó, constituye una forma adicional de sufrimiento y presión psicológica.

Reforzar la presión internacional

En ese contexto, el presidente electo solicitó al senador Scott mantener y reforzar la presión internacional para exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como el cese de la represión contra ciudadanos, dirigentes sociales y políticos en Venezuela.

González Urrutia subrayó que ninguna transición democrática puede avanzar mientras continúen la persecución política y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Asimismo, reiteró que el respeto a los derechos fundamentales es una condición indispensable para una transición democrática real, pacífica y sostenible.

El mandatario venezolano agradeció al senador Scott su respaldo constante a la causa democrática venezolana y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Ambos coincidieron en la necesidad de una acción internacional coherente que acompañe al pueblo venezolano en lo que calificaron como un momento decisivo para el futuro del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/2012536817468285177&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de comunicado de prensa

Temas
Te puede interesar

¿Quiénes son los presos políticos que el chavismo mantiene tras las rejas en Venezuela?

El liderazgo de María Corina Machado asume el reto en Washington

Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder democrática y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue rescatada por el equipo Brave Bull Rescue
NOBEL DE LA PAZ

Revelan detalles del operativo clandestino que sacó a María Corina Machado de Venezuela

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?

Dereck Rosa aceptará culpabilidad en el caso por el asesinato de su madre.
AUDIENCIA

Giro clave en el caso de Dereck Rosa acusado de matar a su madre; el menor aceptaría culpabilidad

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al secretario de Estado y principal asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. video
NUEVO ORDEN

Trump destruye la interconexión de enemigos en el Hemisferio Occidental

Por Leonardo Morales
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami el 7 de agosto de 2025.
Seguridad nacional

EEUU anuncia nuevos aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
POLÍTICAS MIGRATORIAS

Florida avanza en proyecto de ley que obligaría a empresas a verificar estatus migratorio de sus empleados

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
Venezuela

Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.
Lucha contra el narcotráfico

EEUU advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo desde México a Ecuador ¿Por cuánto tiempo?