Hija de Edmundo González Urrutia vio a su esposo tras un año preso: "Basta de tanto ensañamiento"

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.

CARACAS. - Mariana González, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia , pudo ver a su esposo tras un año de detención arbitraria. Rafael Tudares fue arrestado por fuerzas del régimen chavista el 7 de enero de 2025 y sometido a un proceso judicial marcado por graves violaciones al debido proceso, sin garantías procesales, defensa privada ni atención médica adecuada.

El encuentro de este preso político con su esposa fue de 25 minutos en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda. "Con el corazón en la mano y lágrimas que todavía no puedo contener, pido que lo devuelvan a su casa. No lo solicito desde la política ni desde el conflicto: lo pido como esposa y madre, desde mi anhelo más auténtico por paz y libertad. Rafael necesita salir de la terrible situación a la que está siendo sometido. Basta ya de tanto ensañamiento contra él", expresó Mariana González este viernes 16 de enero en su cuenta en la red social X.

Mensaje de fin de año María Corina Machado y Edmundo González: 2026 será el año de consolidación de la libertad en Venezuela

El yerno de Edmundo González Urrutia no ha sido incluido hasta ahora dentro de las excarcelaciones que ha hecho el régimen, bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez, y tras acuerdos con Estados Unidos luego de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro. Su esposa pidió humanidad, justicia, dignidad y respeto por sus derechos humanos.

"Que este encuentro que tuvimos no sea solo una fe de vida, una visita; sea también, Dios mediante, un paso más hacia su libertad y hacia la reunificación de nuestra familia", señaló.

"Es inocente"

A Mariana González le informaron, el pasado 2 de diciembre, que Rafael Tudares fue condenado a 30 años de prisión por presunta conspiración y otros delitos graves.

Este viernes, la hija del presidente electo de Venezuela contó que, después de tanto tiempo que tiene sin información, el breve encuentro con su esposo representó un alivio y un recordatorio doloroso.

"Nadie que esté preso injustamente y en situación de desaparición forzada puede estar bien. Observé a Rafael bastante afectado física y emocionalmente. La incomunicación y la separación de sus hijos no son condiciones humanas para ninguna persona, sea quien sea. Mi esposo es inocente. No ha cometido delito alguno", subrayó.

FUENTE: Con información de Mariana González