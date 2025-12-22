lunes 22  de  diciembre 2025
VENEZUELA

Edmundo González Urrutia exige aparición con vida de su yerno: "No es política, es una obligación jurídica"

El presidente electo subrayó que la desaparición forzada “está prohibida de manera absoluta” y constituye un crimen que se agrava con el paso del tiempo

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este lunes la desaparición forzada de su yerno, Rafael Tudares

Cortesía X @EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este lunes la desaparición forzada de su yerno, Rafael Tudares, al cumplirse un nuevo cumpleaños sin que su familia tenga información sobre su paradero, en lo que calificó como una grave y continuada violación del derecho internacional de los derechos humanos.

En un pronunciamiento público difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia subrayó que la desaparición forzada “está prohibida de manera absoluta” y constituye un crimen que se agrava con el paso del tiempo, al privar a la víctima y a sus familiares del ejercicio de derechos fundamentales.

“El hecho de que hoy Rafael cumpla años y que su familia no pueda felicitarlo ni saber dónde está evidencia la dimensión humana de una práctica que destruye vidas y quebranta el Estado de derecho”, expresó el presidente electo.

González Urrutia recordó que Rafael Tudares es padre, esposo, hijo y ciudadano, y advirtió que su caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de desapariciones forzadas, acompañado de procesos judiciales sin garantías, utilizados —según denunció— como instrumentos de persecución política y control social.

"Un crimen continuado"

De acuerdo con el pronunciamiento, Tudares no ha sido presentado ante un juez independiente, no ha podido ejercer su derecho a la defensa y no existe información oficial sobre su situación o ubicación, lo que invalida cualquier procedimiento atribuido a autoridades “carentes de independencia judicial” y configura una negación absoluta del debido proceso.

“La desaparición forzosa constituye un crimen continuado, cuya gravedad se profundiza mientras persista la negativa a revelar el paradero de la víctima. Además de vulnerar derechos inderogables, socava el Estado de derecho y produce un daño profundo a las familias y a la sociedad”, señaló González Urrutia.

El presidente electo fue enfático al afirmar que exigir la aparición con vida de su yerno y la restitución plena de sus derechos no responde a intereses partidistas, sino a compromisos jurídicos internacionales asumidos por los Estados. “Exigir la aparición con vida de Rafael y la restitución plena de sus derechos no es una posición política circunstancial, sino una exigencia fundada en obligaciones jurídicas internacionales. Ningún poder ilegítimo puede suspender la dignidad humana ni anular los derechos que le son inherentes”, afirmó.

11 meses de desaparición forzada

Por su parte, Mariana González, hija del presidente electo y esposa de Rafael Tudares, publicó un mensaje en la red social X en el que describió el impacto humano de la desaparición forzada en su familia. Indicó que este 22 de diciembre su esposo cumple 46 años, con más de 11 meses privado de libertad de manera arbitraria y desaparecido forzadamente.

“Hoy no hay torta, no hay abrazo, no hay canto. Hoy Rafael no está con su mamá, no está con sus dos hijos menores de edad, no está conmigo”, escribió.

En su mensaje, Mariana González cuestionó cómo explicar a unos niños que su padre cumple años sin que sepan dónde está y aseguró que, lejos de celebrar, la familia opta por denunciar “la injusticia, el abuso y la crueldad” de una situación que —afirmó— ninguna familia debería enfrentar.

Las declaraciones fueron difundidas originalmente a través de las redes sociales de Edmundo González Urrutia y Mariana González de Tudares, y forman parte de una denuncia pública que busca visibilizar la práctica de la desaparición forzada y exigir responsabilidades conforme al derecho internacional.

