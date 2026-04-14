martes 14  de  abril 2026
POLÍTICA

Edmundo González Urrutia insiste en que Venezuela "necesita unidad" para avanzar

"Cada partido, cada liderazgo, cada venezolano tiene un lugar en esta causa", aseguró el dirigente Edmundo González Urrutia

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la "consumación" del golpe de Estado de Maduro

Cortesía captura de pantalla X @EdmundoGU
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El dirigente Edmundo González Urrutia, quien según las actas presentadas por la oposición democrática ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló que Venezuela "necesita unidad".

A través de su cuenta en X, el también diplomático de carrera indicó: "No una unidad de pensamiento único, sino una unidad que entienda que nuestras diferencias no son una debilidad, sino una expresión de una sociedad viva, plural y democrática".

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También dijo que, en medio de la lucha por la democratización, "cada partido, cada liderazgo, cada venezolano tiene un lugar en esta causa. Porque lo que nos une es más grande que cualquier diferencia: el país que queremos reconstruir".

Agregó: "El 28 de julio lo demostramos. Ese día no ganó un partido, ganó Venezuela. Hoy el país nos está mirando. Sabe lo que somos capaces de lograr cuando estamos unidos. Y esa debe ser nuestra guía".

González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, hizo las afirmaciones el lunes luego de que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó una hoja de ruta para la transición tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el pasado enero.

Insistió en que la unidad es necesaria para avanzar, para reconstruir y "para lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron".

Ruta para la transición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó el domingo una hoja de ruta con ocho ejes para avanzar hacia una transición. Dentro de los planteamientos exigen la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y condiciones electorales reales frente al control institucional del chavismo.

Asimismo, el documento opositor propone la reinstitucionalización integral de Venezuela mediante el restablecimiento de las garantías constitucionales, el debido proceso y la independencia de los poderes públicos.

FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia /Plataforma Unitaria

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