EEUU exige transparencia en elecciones de Honduras ante tremores de fraude

El Subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la toma de posesión de Rodrigo Paz en Bolivia

WASHINGTON .- EEUU solicitó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar el tema de las elecciones de Honduras, previstas el domingo próximo, ante los temores de fraude y la similitud con el fraude electoral en Venezuela , en 2024, que mantiene a Nicolás Maduro en el poder, según informes periodísticos.

El subsecretario de Estado, Chris Landau, hizo la petición junto con los representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, y está previsto que participe en la sesión aunque no es lo usual.

COMICIOS Nueve congresistas de Estados Unidos viajan como observadores de las elecciones en Honduras

La sesión estaría prevista para este martes a las 2:00 pm aproximadamente, aunque estuvo a punto de ser boicoteada por Honduras, Brasil, Colombia y México, a los que el reporte menciona como “tibios” al momento de cuestionar el fraude electoral cometido por el régimen de Venezuela.

Las elecciones en ese país centroamericano causan preocupación no solo en lo interno sino también en el exterior, debido a que el país atraviesa una crisis de legitimidad que pone en juego la estabilidad de la democracia, ya en cuerda floja, agravada por el narcotráfico y la debilidad en las instituciones.

Elecciones en Honduras

Según la información, el gobierno de Trump estaría dispuesto a hacer esfuerzos por lograr que los comicios sean transparentes y se mantenga la estabilidad institucional, y no ver que se repita la experiencia venezolana que ha desatado una represión sin precedentes y violaciones de los derechos humanos.

Honduras está gobernada por la izquierdista Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre), que apoya a la candidata Rixi Moncada, exministra del gabinete, en una campaña plagada de irregularidades y acusaciones de fraude.

En las elecciones también participan los aspirantes de derecha Salvador Nasralla, comunicador y miembro del Partido Liberal (PL) y el empresario Nasry Asfura del Partido Nacional (PN), a los cuales las encuestas dan más opciones.

El domingo está previsto que acudan 6,5 millones de hondureños para elegir presidente, diputados y alcaldes por cuatro años, en un clima de creciente tensión política.

La semana pasada, la Unión Europea (UE) sumó su preocupación a las de EEUU y la OEA por la alta polarización y la desconfianza en el proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que vinculan al gobierno de Castro.

FUENTE: con información de Infobae, AFP, Redacción DLA