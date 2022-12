EEUU recibe solicitud de visa para niña con leucemia  

“Que puedo decir, estoy más que agradecida y feliz por los avances del caso. Primeramente estoy agradecida con Dios porque ha tocado corazones y muchas personas desinteresadamente están ayudando a que mi niña pueda tener el tratamiento que lleva y darle esperanza de vida”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la madre, Naila Hernández, desde La Habana.

Aunque en Cuba sus opciones son limitadas porque los trasplantes del tipo que Nathaly necesita no se están realizando, la niña cuenta con el respaldo, en EEUU, de un benefactor que se solidarizó y está cubriendo los gastos de trámites, además de que asumirá los costos médicos y de estadía en el hospital. Hasta el momento, se prevé que sea el pediátrico Nicklaus Children Hospital de Miami la institución médica que reciba a la menor.

Al saber de su diagnóstico, la oficina del director del departamento de Leucemia y Linfoma, el Doctor Guillermo de Angulo, expresó su disponibilidad para ofrecer atención especializada a la niña y se iniciaron las coordinaciones.

“La vamos a traer y vamos a tratar de salvarla. Para mí salvar la vida de un niño o de una niña es un sentimiento increíble”, dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS el empresario y filántropo cubanoamericano Michael Fux, quien asume en este caso el rol de benefactor.

Aunque hay países con una situación muy difícil, en particular en Centroamérica, Fux no se olvida de Cuba, el país donde nació. “Yo trato de ayudar a mucha gente de diferentes maneras. Es obvio que no puedo ayudar a todos, pero me gustaría ayudar a algunos y ahora tenemos el caso de la niña Náthaly Zaragoza, que necesita ayuda rápida”, dijo.

“Tuve otro caso de leucemia hace como 15 años y había un trato con el Hospital Baptist y la organización Children’s cáncer. Le hice una donación para una niña que tenía leucemia a fin de que le hicieran un trasplante de médula. Un día, como cinco o seis años después, yo estaba en un barco en una recaudación de fondos para esa organización y había cientos de personas y oí una voz en el micrófono, pero no presté mucha atención. De repente dijo: ‘vino un ángel y me salvó la vida y el ángel se llama Michael Fux’. No podía creerlo, todavía me erizo cuando lo pienso. Era aquella niña. Hoy en día tiene 25, 26 o 27 años y está bien. Eso me hace sentir fabuloso, poder ayudar a salvarle la vida a una persona y que lo recuerde. No puedo ayudar a todo el mundo, pero si puedo ayudar a alguien, lo hago. Eso me hace sentir bien. Uno vive por lo que hace”.

Por su parte, la oficina del senador Marco Rubio informó que “puede comunicarse con USCIS con respecto al asunto, siempre que haya una solicitud pendiente con la agencia”.

A fin de actuar con celeridad, el despacho del abogado Yunior Piñeiro, que está llevando el caso de manera pro-bono, impulsó la petición ante la oficina del senador.

Desde agosto de 2022 Náthaly empezó con los primeros síntomas asociados a la enfermedad (dolores articulares, dificultad para deambular y fiebre). “Inicialmente se sospechó una artritis juvenil idiopática, por lo que se trasladó a mediados de septiembre a la provincia de Las Tunas para realizar estudios específicos de esta enfermedad en algunos de los cuales se constataron células de aspecto inmaduro en la sangre periférica”, se lee en su historia clínica o récord médico.

La menor fue remitida en ese mismo mes hacia el hospital William Soler en La Habana, donde “se realizaron los estudios morfológico, de inmunofenotipo y cariotipo de la médula ósea y se enviaron al centro de referencia nacional (Instituto de Hematología e Inmunología, IHI) donde se realizó el diagnóstico de Leucemia linfoide Aguda (LLA) y se trasladó a dicho centro asistencial donde se comenzó el tratamiento oncoespecífico de la enfermedad”.

A raíz de lo descrito, el mismo documento firmado por los doctores Ismael Iván Silverio Fernández y Wilfredo Roque García concluye que la menor tiene un pronóstico reservado y que es candidata a trasplante alogénico de células hematopoyéticas. A grandes rasgos, este es un procedimiento mediante el cual una persona con una enfermedad de la sangre recibe células formadoras de sangre sanas, llamadas células madre, para restaurar sus propias células, ya que estas han sido destruidas.

Los médicos, pese a su capacidad y conocimiento, carecen de los recursos. Explican que no están haciendo trasplantes desde hace rato*, no dan una fecha exacta pero sí dijeron que hace tiempo no se realizan.

Durante estos meses de espera, la salud de la menor se ha depauperado. Ha tenido vómitos frecuentes, fiebre, dolores de estómago y perdió la movilidad. Debido a la escasez de medicamentos en Cuba, solo se pudieron conseguir los fármacos ciclofosfamida y metotrexato en el exterior por gestiones familiares. Hoy jueves 22 de diciembre en la consulta en La Habana, a Naila le explicaron que en estos momentos la niña tiene hemoglobina y plaquetas en niveles adecuados, por lo que dieron ‘un descanso’ en el tratamiento a la niña antes de empezar la segunda fase. Sin embargo, la madre dijo que esa segunda fase es la que le preocupa. “Porque no ha cambiado nada, el tratamiento es agresivo, le combina dos medicamentos cuando debería de ser uno solo, en la segunda fase solo era metotrexato, ahora es ese medicamento con ciclofosfamida, por el alto riesgo”, detalló.

No obstante, ante los avances que se han conseguido en este último mes del año en la solicitud de visa humanitaria, la madre se mostró esperanzada: “Yo espero en Dios poder conocerlos a todos, para agradecerles en persona por todo lo están haciendo por la salud de mi niña”, expresó la madre. Todos ustedes me han dado una esperanza para la vida de mi hija que ya había perdido, por lo cual estoy más que agradecida y contenta por los avances que tiene este caso. Dios me los bendiga abundantemente”, enfatizó.