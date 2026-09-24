El Niño convierte el desierto de Atacama en un manto florido para orgullo de Chile

ATACAMA.- Un colorido en inusualmente manto de flores cubre el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos de la tierra, después de que el fenómeno El Niño provocó abundantes lluvias invernales en el norte de Chile.

Bajo el suelo desértico se oculta todo el año millones de semillas y bulbos de unas 200 especies que esperan precipitaciones para germinar, entre ellas los suspiros blancos y las patas de guanaco, que tiñen de violeta grandes extensiones.

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El agua de la lluvia y las horas de frío propias del invierno despiertan estas semillas, lo que provoca una germinación masiva que transforma el paisaje en una colorida alfombra vegetal durante la primavera.

Decenas de turistas estacionan sus vehículos al borde de la carretera para tomarse fotos en el animado paisaje que, con suerte, puede incluir un arcoíris, mezclado con el rojo intenso del atardecer.

Las lluvias de este invierno austral superaron los 180 milímetros en algunos puntos de la región, “montos muy altos que nunca se habían registrado”, explica a la AFP César Pizarro, Jefe de la sección de conservación de biodiversidad de la Corporación Nacional Forestal chilena (CONAF) en Atacama.

El agua penetró más hondo en la arena y activó más vida en este parque natural, ubicado a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, dice.

El desierto en su máximo esplendor

Según la CONAF el desierto florido, como se conoce a este evento natural, este año alcanzará su máximo esplendor en octubre con una extensión de unas 15,000 hectáreas, uno de los más importantes de la historia.

De mantenerse estas condiciones metrológicas favorables, este maravilloso espectáculo colorido podría prolongarse hasta finales de diciembre.

“El fenómeno El Niño este año, si bien hay una gran preocupación de los impactos que está provocando en muchos lugares, también genera vida activa”, dice Pizarro.

Una fuerte evaporación de agua en el Pacífico frente a las costas de Perú provocó lluvias torrenciales sobre todo en el norte de Chile, entre el 16 y el 22 de junio, advierte. El fuerte temporal dejó un saldo de 13 muertos y unas 4000 viviendas destruidas con daños graves, según las autoridades.

El Niño, una variación natural del clima que ocurre cada dos a siete años, eleva las temperaturas superficiales en el centro y este del Pacífico ecuatoriano, lo que genera cambios globales, en vientos. Y lluvias, así como condiciones meteorológicas erráticas.

Las abejas polinizan las plantas. Los escarabajos se alimentan de sus restos y fertilizan el suelo con sus excrementos, ricos en nitrógeno y fósforo para la siguiente lluvia.

Ante la llegada de millas de turistas a la zona, Pizarro, espera que los visitantes no pisen las plantas, que usen las rutas establecidas y que no lleven mascotas a la zona, por temor a que transmitan enfermedades a la fauna local.

“Para nuestro país, el desierto florido es un orgullo, es parte de nuestro patrimonio”, dice entre brotes amarillos que se levantan entre la arena. “Sí bien hay varios desiertos que florecen cuando llueve, el alcance territorial y la diversidad de especies que hay aquí es única”.

Lugares para disfrutar este fenómeno natural

Caleta Chañaral de Aceituno, en la provincia del Huasco.

Parque Nacional Llanos de Challe.

Parque Nacional Desierto Florido.

Totoral, en la provincia de Copiapó.

FUENTE: Con información de AFP/DW/chileestuyo.cl