domingo 12  de  abril 2026
Fútbol

Marie-Louise Eta hace historia: primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga

Marie-Louise Eta hace historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino profesional tras asumir el banquillo del Union Berlin en la Bundesliga

La entrenadora asistente alemana del Union Berlin, Marie-Louise Eta, concede una entrevista antes del partido de la Bundesliga, la primera división alemana, entre el RB Leipzig y el Union Berlin en Leipzig, Alemania Oriental, el 4 de febrero de 2024.

La entrenadora asistente alemana del Union Berlin, Marie-Louise Eta, concede una entrevista antes del partido de la Bundesliga, la primera división alemana, entre el RB Leipzig y el Union Berlin en Leipzig, Alemania Oriental, el 4 de febrero de 2024.

RONNY HARTMANN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol mundial vive un momento histórico con el nombramiento de Marie-Louise Eta como entrenadora principal del Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo masculino profesional.

El club alemán anunció este domingo que Eta asumirá el cargo hasta el final de la temporada, tras la destitución de Steffen Baumgart, quien dejó el puesto luego de una mala racha de resultados.

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Un cambio tras la crisis deportiva

La decisión llega después de la derrota del Union Berlin por 3-1 ante el Heidenheim, equipo que ocupa la última posición en la Bundesliga. Este resultado marcó el tercer partido consecutivo sin victoria, acelerando el cambio en el banquillo.

Hasta ahora, Marie-Louise Eta formaba parte del cuerpo técnico como asistente, lo que facilitó su ascenso inmediato en un momento clave de la temporada.

Declaraciones de Marie-Louise Eta

Tras confirmarse su nombramiento, Eta expresó su compromiso con el equipo:

“Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos decisivos”.

Un paso histórico para el fútbol

El nombramiento de Marie-Louise Eta no solo representa un cambio deportivo, sino también un avance significativo en la igualdad dentro del fútbol profesional, rompiendo barreras en un entorno tradicionalmente dominado por hombres.

Su reto será revertir la situación del Union Berlin en la Bundesliga y consolidar un cierre de temporada positivo.

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