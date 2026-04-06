lunes 6  de  abril 2026
FAMOSOS

Genesis Rodríguez engalana portada de 25 mujeres más poderosas

Este reconocimiento de la revista People en Español destaca su trayectoria en la actuación, así como su influencia y liderazgo dentro de la comunidad hispana

Genesis Rodríguez portada de la revista&nbsp;People&nbsp;

Genesis Rodríguez portada de la revista People 

Captura de pantalla / Instagram / People en Español
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz Génesis Rodríguez ha sido seleccionada para engalanar la portada de la prestigiosa edición anual de las 25 Mujeres más Poderosas de la revista People en Español. Este reconocimiento destaca no solo su trayectoria en la actuación, sino también su influencia y liderazgo dentro de la comunidad hispana en el ámbito del entretenimiento internacional.

Rodríguez, conocida por sus papeles en producciones de alto perfil, se une a un selecto grupo de figuras que este año representan la resiliencia, el talento y la capacidad de transformación en diversas industrias.

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La publicación subraya que este listado busca celebrar a aquellas mujeres que, con su trabajo, abren puertas para las futuras generaciones de latinas.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte la lista de las personalidades que conforman este grupo de impacto para la edición de este año, incluyendo figuras de la música, el cine, la comunicación y el activismo:

  • Génesis Rodríguez (Actriz)

  • Laura Pausini (Cantante y compositora)

  • Rita Moreno (Actriz y leyenda del entretenimiento)

  • Sofía Vergara (Actriz y empresaria)

  • Sheynnis Palacios (Miss Universo 2023)

  • Selena Gomez (Cantante, actriz y empresaria)

  • América Ferrera (Actriz)

  • Angela Aguilar (Cantante)

  • Giselle Blondet (Presentadora y empresaria)

  • Chiquibaby (Stephanie Himonidis) (Presentadora)

  • Roselyn Sánchez (Actriz y productora)

  • Kany García (Cantautora)

  • Giannina Azar (Diseñadora de modas)

  • Ice Spice (Rapera)

  • Gaby Moreno (Cantautora y Embajadora de UNICEF)

  • Luz María Doria (Escritora y productora ejecutiva)

  • Madison Anderson (Modelo y cantante)

  • Lupita Infante (Cantante)

  • Jimena Gallego (Presentadora y cantante)

  • Millie Morales (Maquillista y estilista de celebridades)

  • Nathaly Arriola Maurice (Estratega política)

  • Angela Zuluaga (Ejecutiva de alto nivel)

  • Karen Padín (Ejecutiva de medios)

  • Joann Febus (Diseñadora de modas)

  • Sylvia Rosas (Empresaria y líder comunitaria)

Este grupo de mujeres refleja la diversidad del poder latino actual, abarcando desde figuras consolidadas en Hollywood hasta líderes en el mundo corporativo y el activismo social.

La edición especial de la revista profundiza en las historias de éxito de cada una de estas integrantes, reafirmando su papel como referentes de la cultura contemporánea.

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