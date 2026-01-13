El vacío tras la caída de Maduro amenaza con convertir a Brasil en nuevo foco del crimen regional

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

BRASILIA.– La caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela podría estar reconfigurando de manera acelerada el mapa del crimen organizado en América del Sur, con Brasil como uno de los países más expuestos a una nueva ola de violencia, narcotráfico y economías ilícitas.

Así lo advierte un extenso informe publicado por Infobae, que documenta cómo el vacío de poder dejado por Caracas está siendo aprovechado por guerrillas colombianas, facciones criminales brasileñas y redes transnacionales vinculadas al tráfico de drogas, oro ilegal y fentanilo.

ANUNCIO El 15 de enero Cuba repatriará los cuerpos de los 32 militares muertos en la captura de Maduro

Según Infobae, una señal de alarma fue el reciente video difundido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, en el que propone una tregua entre facciones armadas y convoca a una cumbre que incluiría al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El objetivo declarado sería coordinar un frente armado “contra el imperialismo” de Estados Unidos.

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias… el destino nos grita que es hora de juntarnos”, afirmó Mordisco en el mensaje, sobre el cual pesa una recompensa de 5,000 millones de pesos colombianos (unos 1,35 millones de dólares).

Un impacto devastador

De concretarse una alianza de este tipo, el impacto para Brasil podría ser devastador. Fuentes militares citadas por Infobae señalan que guerrilleros colombianos estarían regresando desde Venezuela hacia Colombia, pero también desplazándose hacia la Amazonía brasileña, una región estratégica para el narcotráfico y la minería ilegal.

Allí, desde comienzos de los años 2000, existen vínculos históricos entre las FARC y el grupo criminal brasileño Comando Vermelho (CV), hoy presente en al menos diez estados del país.

Un informe del International Crisis Group, elaborado por el investigador Bram Ebus, ya advertía en 2024 sobre una alianza creciente entre el Comando Vermelho y el Frente Carolina Ramírez, una facción disidente de las FARC que opera a lo largo del río Caquetá, en la frontera amazónica. Desde 2023, uno de sus líderes creó el llamado Frente Amazonas, especializado en tráfico de drogas y extorsión a mineros ilegales, con presencia confirmada en Japurá, municipio brasileño del estado de Amazonas.

La región del Alto Solimões —clave para el tráfico fluvial hacia Manaos— se ha convertido en uno de los principales corredores del narcotráfico internacional en la Amazonía. Según el estudio Cartografías de la Violencia en la Amazonía, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, más de la mitad de su población es indígena y vive en condiciones de alta vulnerabilidad social, lo que facilita el reclutamiento por redes criminales.

Desplazamiento de dinámicas criminales

El debilitamiento de estructuras locales como la extinta Família do Norte (FDN) ha dejado el control territorial en manos del Comando Vermelho y del Primer Comando de la Capital (PCC), que dominan rutas fluviales, pistas clandestinas en zonas de minería ilegal y actividades como la extracción de oro y madera, además de la pesca depredadora.

A este escenario se suma el desplazamiento de dinámicas criminales que durante años operaron desde Venezuela. Infobae recuerda que en la frontera venezolana con Colombia, particularmente en el estado Apure, el llamado Cartel de los Soles almacenaba cocaína y operaba pistas aéreas clandestinas con participación de pilotos brasileños. Parte de esa red fue liderada en el pasado por el empresario Paulo Jones da Cruz Flores, condenado a 82 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero.

Desde 2024, la Fuerza Aérea Brasileña ha interceptado un número creciente de aeronaves procedentes de Venezuela cargadas con droga, especialmente en los estados de Roraima y Amazonas. La última intercepción ocurrió el 19 de diciembre, cuando una avioneta sin identificación fue detectada en espacio aéreo brasileño.

“Legalizarlo” y reexportarlo

Otra amenaza emergente es el posible avance del tráfico de fentanilo. Según Infobae, la Segunda Marquetalia comenzó a explotar este mercado tras robar ampollas de uso hospitalario en Colombia. En Manaos, ya en 2023, se incautaron pastillas de fentanilo destinadas a Europa.

Finalmente, preocupa el papel del oro ilegal. Operaciones de la Policía Federal brasileña revelaron una red binacional que entre 2023 y 2024 traficó oro amazónico hacia Venezuela por un valor estimado de 800 millones de dólares, para luego “legalizarlo” y reexportarlo a mercados del Medio Oriente. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y el portal Armando.info, la empresa venezolana Alibaba Gold Center C.A. fue clave en el esquema.

En medio de este panorama, considerado por analistas como un posible “efecto boomerang” para Brasil, el pasado viernes renunció el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, alegando motivos personales, en un momento de creciente presión sobre la seguridad regional.

FUENTE: Con información de Infobae