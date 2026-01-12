Putin reaparece en el Kremlin sin comentar la crisis en Venezuela tras la captura de Maduro

MOSCÚ.– El presidente de Rusia, Vladímir Putin , reapareció este lunes en el Kremlin tras casi dos semanas de ausencia del ojo público por las festividades navideñas, pero evitó pronunciarse sobre la captura de Nicolás Maduro y otros temas internacionales que han sacudido la agenda global.

El jefe del Kremlin se reunió con el viceprimer ministro Denís Mánturov para analizar asuntos del sector industrial ruso, incluidos los ámbitos militar y espacial, aunque no ofreció declaraciones sobre la situación en Venezuela, Irán, el apresamiento de petroleros con bandera rusa o las crecientes tensiones geopolíticas, informó Infobae.

Mánturov destacó que 3,8 millones de trabajadores se desempeñan en fábricas militares en Rusia, de los cuales 800,000 se sumaron en los últimos tres años, según detalló en el encuentro con Putin, quien no realiza declaraciones públicas desde finales de 2025.

Silencio sobre Maduro y crisis global

Putin no se pronunció sobre la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas ni sobre la crisis diplomática y política que ha generado en América Latina. Tampoco comentó sobre las protestas masivas en Irán, que continúan con enfrentamientos y represión según informes internacionales.

Sectores ultranacionalistas rusos han criticado el silencio del Kremlin en las redes sociales, señalando la falta de respuesta oficial ante acontecimientos que afectaron intereses rusos, como el apresamiento de un petrolero con bandera rusa en el Atlántico Norte por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, hecho que algunos calificaron de “humillación” para Moscú.

La ausencia de Putin de la escena pública se dio durante un período en el que numerosos líderes mundiales comentaron o reaccionaron a crisis internacionales, lo que —según observadores— pone de relieve una cautela estratégica del Kremlin en su política exterior en medio de una creciente presión geopolítica global.

Contexto de seguridad y críticas internas

Por motivos de seguridad, medios independientes señalan que Putin habría estado en una base secreta de las Fuerzas Aeroespaciales en Solnechnogorsk, donde se había refugiado durante la sublevación del Grupo Wagner en 2023, un indicio de la delicada situación interna que enfrenta el líder ruso.

Además, a diferencia de años anteriores, el Kremlin no difundió imágenes ni detalles de la asistencia de Putin a la misa de Navidad el 6 de enero, lo que —según analistas— refleja una creciente inquietud en torno a la seguridad del mandatario.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tampoco celebró su tradicional rueda de prensa telefónica, lo que agregó más señales de un perfil bajo en momentos de alta tensión internacional.

