Explica que un caso específico fue el del gobernados de Amazonas, quien fue electo por voluntad popular y cuando su período vencía en el 2005 no se habían hecho elecciones por desórdenes del Consejo Nacional Electoral. En su momento la Asamblea Legislativa aseguró que como su período había vencido él ya no sería más gobernador, pero el Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia No. 1.300 del año 2005, dijo que a pesar de que el periodo había vencido no se habían celebrado elecciones por causas no imputadas al gobernador y por tanto el gobernador tenía que mantenerse en el mandato.

LEA TAMBIÉN: EEUU ratifica apoyo al Parlamento de Venezuela

“Ese principio de continuidad de los mandatos se aplicó y se ha aplicado en Venezuela desde el caso del gobernador de Amazonas. Se aplicó en el 2009 para el caso de los concejales, cuando no se celebraron elecciones y estuvieron 4 años de más en el cargo. También se volvió a aplicar en el 2017 para los concejales y se aplicó en el 2016 para los gobernadores. Ya en Venezuela, al menos en 4 ocasiones, funcionarios de elección popular han continuado en el ejercicio del cargo, pese al vencimiento del mandato”.

El letrado recalcó que mañana vence el periodo de la Asamblea Nacional electa en el 2015, pero que no ha habido elecciones para sustituirla.

“Lo que hubo fue un fraude", dijo Hernández en referencia a los comicios recientemente efectuados el 6 de diciembre, para los cuales Nicolás Maduro estableció condiciones previas que le permitieran tomar ventaja a sus partidarios y habilitar un Parlamento paralelo al que fue elegido hace cinco años por voto popular.

En opinión del académico, se trató de "un proceso viciado que en Venezuela y en la comunidad internacional ha sido desconocido como una elección. Jurídicamente no hubo elección y si no hubo elección parlamentaria, cabe la pregunta: ¿Qué pasa con el mandato de los diputados electos en el año en el 2015? Los funcionarios de elección popular, los funcionarios electos en el 2015, tienen que mantenerse en el cargo hasta tanto sean sustituidos en el cargo por diputados debidamente electos”.

El experto destacó que en base a esto, la Asamblea Nacional decide mantenerse legítima, porque no es una decisión sacada de un sombrero, es una decisión basada en una sentencia previa al 2005 y que ha sido utilizada en diferentes oportunidades.

Al ser consultado sobre la existencia de Asambleas paralelas, el profesor señala que no será una situación nueva, porque desde 2017 había dos Asambleas, como al electa por elección popular y la Asamblea Nacional Constituyente que fue impuesta. Recordó que en 2020 hubo tres Asambleas. La liderada por Juan Guaidó, la Constituyente de Diosdado Cabello y la Asamblea fraudulenta que aseguraba Luis Parra que dirigía, pero que nadie sabe dónde sesionaba y ante quién lo hacía.

Destacó que desde el punto de vista práctico, la Unión Europea ha asegurado que hay que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, lo que requerirá de un acuerdo político. “Y si en los próximos meses, se da ese acuerdo político, quien nombrará a esos actores políticos necesarios no será esta Asamblea fraudulenta presidida por Jorge Rodríguez. Solo lo puede designar la Asamblea legalmente electa en 2015. Y una ventaja que tiene esta AN es que es una Asamblea Plural, que requiere el acuerdo del oficialismo”.