miércoles 3  de  junio 2026
VENEZUELA

“¡Elecciones ya!”, exigen manifestantes a las puertas de la embajada de EEUU en Caracas

Sindicalistas y estudiantes se concentraron en la sede diplomática y pidieron cronograma electoral, al cumplirse cinco meses de la caída de Maduro

Hasta la embajada de EEUU llegaron los manifestantes para exigir elecciones.

Hasta la embajada de EEUU llegaron los manifestantes para exigir elecciones.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Más de un centenar de manifestantes se concentraron a las puertas de la Embajada de EEUU en Caracas para exigir la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, al cumplirse, este miércoles 5 de junio, cinco meses de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Sindicalistas y estudiantes portando una gran bandera del país y gritando la consigna de "¡Elecciones ya!”, sostuvieron que falta un mes para el "vencimiento" del "interinato" que encabeza Delcy Rodríguez, se informó.

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"Estamos exigiéndole a la embajada de los Estados Unidos (que) cumplan con el cronograma electoral, porque queremos elecciones libres y verdaderas, parlamentarias y presidenciales", dijo el secretario general del sindicato de la Cancillería venezolana, José Patines, a los periodistas mientras avanzaba la marcha que salió de una concurrida plaza en el este de Caracas.

Manifestantes por elecciones

Se informó que los sindicalistas basaron su demanda en el artículo 234 de la Constitución que establece que las faltas temporales o absolutas del presidente de la República se suplirán por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

La condición de Rodríguez, sin embargo, no ha sido aclarada por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que preside su hermano Jorge Rodríguez quien solo la juramentó como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después de la caída de Maduro.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió como presidenta encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que eludió la fijación de plazos electorales y dejó en manos "de otros órganos del Estado" la calificación jurídica de la ausencia del mandatario depuesto.

Según el reporte, los trabajadores sostuvieron un breve encuentro con una comisión de la Embajada que recibió sus demandas.

Piden apoyo de EEUU

Entre los reclamos, denunciaron la situación del salario mínimo, que sigue congelado en 130 bolívares —unos 23 centavos de dólar—, pero que es compensado por una bonificaciones que fueron recientemente aumentadas a 240 dólares.

"Por ello pedimos al jefe del negocios de la embajada de Norteamérica (John Barrett) que interceda y nos ayude a salir de este marasmo que estamos viviendo (...) en Venezuela", añadió el profesor Alí Misael Acosta, procedente de un estado central del país.

Según se informó, los sindicatos han acudido a esa legación diplomática al menos tres veces en las últimas semanas para denunciar la situación en Venezuela

FUENTE: Con información de EFE

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