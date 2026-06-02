María Corina Machado afirma que Venezuela está en fase final para la transición planteada por EEUU

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

OSLO. - María Corina Machado , líder de la oposición de Venezuela y Nobel de la Paz de 2025, afirmó que su país se encuentra en la fase final para una transición "pacífica, creíble y disciplinada" y reconoció el rol de Washington para lograr este objetivo, en un nuevo mensaje en el que reclamó elecciones "justas y libres".

Machado intervino en el Foro de la Libertad de Oslo, Noruega, donde defendió la estrategia política planteada en el Manifiesto de Panamá, presentado por ella junto con la oposición democrática venezolana, en ese país centroamericano,.

VENEZUELA María Corina Machado: "El desmantelamiento de la represión es indispensable para una genuina transición"

"Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EEUU, centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática", dijo en un discurso difundido por la organización Comando ConVzla.

Machado y la transición

Machado aseguró que "Venezuela necesita gobernabilidad", lo que solo es posible con la reconstrucción de las instituciones, el restablecimiento del funcionamiento del país y la creación de unas bases de una sociedad democrática y libre en la que "el poder esté limitado por la ley, las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos y el Estado esté al servicio de la nación".

Y precisó que eso requiere disciplina. “Requerirá acuerdos. Requerirá coaliciones lo suficientemente amplias para gobernar y lo suficientemente sólidas para impulsar las reformas necesarias. Requerirá el valor de sentarse a la mesa con personas que piensan diferente y, aun así, encontrar puntos en común al servicio del país”.

Se refirió así a su propuesta de una negociación política con la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y el acompañamiento de Washington punto esencial del Manifiesto

Según el documento, Machado sería la líder de las conversaciones.

Elecciones en Venezuela

Indicó que su objetivo principal es celebrar elecciones presidenciales con observación internacional en una transición pacífica y ordenada.

"Si el camino hacia una solución pacífica, negociada y democrática requiere volver a las urnas bajo condiciones verdaderamente libres y justas, entonces estamos preparados", afirmó Machado, que se mostró convencida de que "el pueblo venezolano ratificará su mandato y que, bajo condiciones libres y justas, lo hará con una fuerza aún mayor".

"Ningún acuerdo nacional puede perdurar en Venezuela a menos que la gente esté en el centro", subrayó la líder opositora y reiteró que "pronto" regresará a su país.

Reiteró que “el miedo no ha desaparecido no la represión ha terminado en Venezuela, porque “las estructuras de control no se han desvanecido, pero algo profundo ha cambiado", afirmó Machado, quien la víspera se reunió con el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

El sábado pasado, Machado aseguró que Rodríguez "saldrá del poder", y que el reto de los venezolanos es "construir los pilares éticos y liberales" para que Venezuela "nunca jamás" caiga bajo el comunismo y la tiranía, según su mensaje ante una multitud de venezolanos reunidos en la céntrica avenida Cuba de Ciudad de Panamá, donde presentó el Manifiesto y mantiene bajo custodia las actas electorales que recabó tras las elecciones fraudulentas de 2024.

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Discurso completo de @MariaCorinaYA hoy en el #OsloFreedomForum (@OsloFF):



Es un gran honor para mí estar nuevamente aquí en Oslo. En una nota muy personal, fue aquí, el 11 de diciembre, donde respiré libertad por primera vez después de 16 meses… pic.twitter.com/7Fds8bIAOE — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) June 2, 2026

FUENTE: Con información de EFE, Comando ConVzla, redX