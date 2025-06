Entre Oriente, Occidente y el orden interno: La triple encrucijada estratégica de Argentina

Tres frentes —geopolítico, ideológico e institucional— convergen en un mismo punto. La pregunta no es solo qué rumbo tomará Argentina, sino si podrá reconstruirse desde dentro para jugar un papel protagónico en el nuevo orden global.

CELAC y China: un bloque frágil, infiltrado y estratégico

La reciente cumbre entre la CELAC y China en Pekín demostró la determinación de China por consolidar su influencia en América Latina. Sin embargo, también dejó al descubierto las debilidades estructurales del bloque latinoamericano. Persisten la falta de cohesión, la desconfianza mutua entre sus miembros y una creciente infiltración de redes criminales y estructuras de corrupción estatal que comprometen su eficacia como interlocutor internacional.

CPAC Miami: Milei, Trump y el nuevo eje de libertad

Frente a esta ofensiva asiática, el gobierno argentino ha optado por una reconfiguración geopolítica alineada con Estados Unidos y Europa. La próxima participación de Javier Milei en la CPAC Latino 2025 en Miami confirma esa estrategia. En ese escenario, buscará consolidar su liderazgo dentro de una nueva arquitectura hemisférica basada en los valores de la libertad económica, el orden institucional y la lucha contra el populismo autoritario.

Milei frente al Congreso: un Ejecutivo sin base legislativa

Una de las principales debilidades estructurales del gobierno de Milei es su escasa representación parlamentaria. El oficialismo es minoría en ambas cámaras, mientras que el kirchnerismo controla la primera minoría en el Senado. Esta situación obliga al presidente a elegir entre negociar con sectores a los que ha calificado como “la casta”, o vetar leyes populares aprobadas con apoyo transversal.El reciente caso de la ley previsional es un claro ejemplo. Esta norma incluye aumentos para los jubilados y la posibilidad de moratorias para quienes no completaron sus aportes. Milei ya adelantó que vetará el proyecto si avanza en el Senado. Sin embargo, esta decisión conlleva un alto costo político. Más de 5,3 millones de jubilados perciben haberes mensuales inferiores a 400.000 pesos. Negarles un beneficio directo puede erosionar aún más el apoyo social a una administración que necesita ampliar su base electoral (Infobae, 2025).

Riesgo de estancamiento estratégico si no se ganan las legislativas

Si el oficialismo no logra aumentar su número de diputados y senadores en las elecciones legislativas de 2025, las inversiones no llegarán. Los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre, y Milei enfrentará sus últimos dos años de gobierno bajo una presión social creciente.Sin reformas estructurales, sin respaldo legislativo y sin garantías jurídicas, no habrá condiciones para la creación de empleo ni para la recuperación de reservas. El país continuará dependiendo del apoyo político de Estados Unidos —especialmente si Donald Trump regresa a la Casa Blanca— y del financiamiento del Fondo Monetario Internacional.En este contexto, la narrativa del cambio podría agotarse antes de materializar resultados concretos. El capital político acumulado corre el riesgo de diluirse en frustración social y parálisis institucional.

La diáspora argentina en Florida y la diplomacia económica republicana

Florida emerge como un actor geoestratégico clave. Allí reside una comunidad argentina numerosa con influencia en procesos electorales tanto en Estados Unidos como en Argentina. El gobernador Ron DeSantis y legisladores republicanos pueden convertirse en aliados estratégicos, facilitando misiones comerciales, inversión en energía y tecnología, y una cooperación bilateral productiva.

Estados Unidos y la inversión estratégica en tecnología de futuro

Argentina representa una plataforma ideal para canalizar inversión estadounidense en sectores clave del futuro. Con infraestructura y capital norteamericano, el país puede avanzar en áreas como tecnologías limpias, inteligencia artificial, biotecnología y ciberseguridad, reforzando el eje tecnológico occidental ante la expansión china en la región.

Conclusión: un gigante dormido que puede despertar

Argentina no está condenada a la irrelevancia ni al colapso. Dispone de recursos naturales, talento humano y un liderazgo que busca romper con las estructuras del pasado. Pero su éxito dependerá de su capacidad para enfrentar con claridad la amenaza geopolítica que representa la expansión china en América Latina, consolidar una alianza estratégica con Occidente basada en resultados tangibles y recuperar el orden interno a través de reformas estructurales sostenidas.El país se encuentra ante su última oportunidad estructural de esta década. El desenlace no se definirá en los discursos, sino en el número de bancas ganadas, en la profundidad de las reformas implementadas y en la inversión real que logre atraer.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).