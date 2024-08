España ratifica que no reconoce "victoria" de Maduro sin verificar las actas electorales

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ratificó este lunes la postura del Gobierno de España, ante el fraude electoral de Nicolás Maduro, de no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela mientras no se publiquen las actas por mesa de votación y puedan ser verificadas.

“No vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todos los centros de votación y puedan ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes”, reiteró Albares en una entrevista concedida a la cadena de radio SER.

Asimismo, afirmó que España tiene una posición muy clara ante la crisis que vive el país suramericano tras los comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a servicio del régimen, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar los resultados oficiales.

Se niega a decirle dictadura

Aunque evitó considerar de dictadura el modelo chavista implantado en esa nación hace 25 años, manifestó su respaldo a que se permita la libertad de expresión y de manifestación pacífica de todos los venezolanos y líderes políticos opositores que exigen el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo venezolano.

“Un ministro no está para ejercer de politólogo sino para conseguir objetivos, el de España es poder hablar tanto con el Ejecutivo venezolano como con la oposición”, expresó, al tiempo que negó que el Gobierno español sea silencioso como lo afirma la oposición española.

Ni Maduro ni la oposición

Ante el escenario de que el Poder Electoral venezolano continúe negándose a enseñar las actas de votación que ratifiquen la supuesta victoria del chavismo en el proceso electoral, el ministro español aseguró que no habrá un reconocimiento del triunfo de Maduro y tampoco del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), si no se publican las actas de manera íntegra.

Destacó que los informes de los observadores de las elecciones como el Centro Cárter y la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), invitados por el chavismo para acompañar los pasados comicios, apuntan a que “empieza a haber más que dudas” sobre el resultado oficial.

Reconocimiento de Edmundo González

Respecto a la petición del Partido Popular (PP) de reconocer la victoria de la oposición liderada por María Corina Machado, que asegura que con más del 80% de las actas escrutadas fue su candidato Edmundo González quien resultó electo con una amplia ventaja de 67% de los votos, el funcionario indicó que “esto no se trata de un concurso para ver quién queda mejor”.

“Tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Y lo que tenemos que pensar es que no se trata de hacer declaraciones contundentes, sino declaraciones eficaces, movimientos eficaces y, desde luego, nosotros no vamos a reconocer un resultado electoral que no esté verificado”, enfatizó.

A su vez, recordó que en 2019 se reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado y eso no hizo avanzar en la voluntad democrática, por lo que se incurriría nuevamente en un error al reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, porque se necesita ver las actas y que las mismas sean verificadas por observación internacional para hacer un pronunciamiento.

Solución pacifica y negociada

En tal sentido, sostuvo que los venezolanos pudieron votar libremente el 28 de julio y lo importante ahora es hacer valer lo que decidieron. “Para España lo primordial es no moverse de su objetivo, que es una solución pacífica y negociada entre venezolanos, que no sea una solución violenta”.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española no descartó la posibilidad de que se impongan algunas sanciones a la dictadura chavista y manifestó que el Gobierno de España “barajará cualquier medida que pueda ayudar a que la voluntad democrática de los venezolanos sea la que triunfe”.

“No descarto en absoluto nada. Hay sanciones en vigor en estos momentos. Las sanciones se producen por unanimidad de la Unión Europea (UE), con el apoyo y respaldo de España. Y no son un fin en sí mismo, sino que buscan modificar una situación", explicó.

Rechazo del PP

Por su parte, el portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, se refirió a la posición del ministro de Asuntos Exteriores y consideró que ha puesto en "paños calientes" la situación en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales de julio que han sido cuestionadas por más de 20 países del mundo y distintas organizaciones internacionales.

Tras las declaraciones de Albares, Sémper se preguntó por qué el Gobierno español calla ante Nicolás Maduro y tildó de "extraordinariamente rara" la postura del Ejecutivo, la cual calificó de "silencio o una vergonzosa y calculada equidistancia".

FUENTE: Con información de cadena de radio SER e Infobae