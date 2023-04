"Esto no lo para nadie en Venezuela" asegura María Corina Machado

Uribe pidió el apoyo a María Corina Machado desde los Estados Unidos mientras que, Carlos Diaz Rosillo, fundador del Centro para la libertad, Adam Smith del centro de altos estudios subrayó la importancia de estos diálogos en un año 2023 decisivo rumbo a las elecciones de Venezuela el próximo año.

María Corina Machado, reconoció el duro impacto del sistema totalitario venezolano: “Han sido 25 años de lucha, pero han sido años de aprendizaje también. En estos 25 años han sido 33 procesos electorales, ha habido miles de venezolanos asesinados, apresados. La familia venezolana se ha desmembrado. Pero nos ha ido preparando para un momento histórico, nosotros somos distintos y tenemos plena conciencia de lo que significa”

La líder político dijo anhelar la organización de los venezolanos desde las mismas primarias: “Mientras más venezolanos participen mayor será la fuerza. Y el voto de los venezolanos en el exilio es fundamental” e hizo énfasis en que “es fundamental que el voto sea manual porque se sabe el operar del régimen”.

Machado ha estado recorriendo Venezuela de un extremo a otro por carretera pues sobre ella pesa una prohibición, por parte del chavismo, de incluso comprar boletos aéreos en vuelos domésticos. “Ellos no me dejan ver a mi país desde arriba, pero lo he vivido desde adentro”

Consciente del daño que ha hecho el socialismo confiesa que “Desde antes que Chávez llegara al poder yo ya pertenecía a grupos que tratamos de impedir que llegara al poder porque sabíamos el peligro que significaba”

Acerca del proceso que se avecina en las urnas afirma que “El elemento transversal que nos une es la posibilidad de recuperar nuestro país. El 2024 puede ser la ultima oportunidad para mucha gente. Esto hay que detenerlo… con respecto a la naturaleza del régimen y su manera de operar. Es un proceso criminal dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder, sin embargo, la destrucción del país no se va a detener mientras el chavismo esté allí… el chavismo es una dinámica de mafias con muchísimos tentáculos”

El evento denominado "Venezuela 2024: una oportunidad para el cambio" se celebró hoy en la Universidad Internacional de la Florida Yoandy Castaneda Lorenzo/ DLA

Reconoce “Necesitamos construir una fuerza que se aplique con inteligencia y disciplina que se apoye en una enorme estructura ciudadana… Se está generando una fuerza indetenible que tenemos que convertir en una fuerza invencible. Los venezolanos entendemos que el cambio que aspiramos no es estético, ni de nombres, es un sistema de valores”

La candidata sostuvo que “en carne propia hemos aprendido el doloroso impacto del socialismo” y concluyó aseverando “Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Estoy convencida que este proceso de reversión hacia los valores democráticos, las libertades individuales y la justicia. El futuro de muchas naciones de la región depende de la lucha que estamos dando los venezolanos”

María Corina Machado, a pregunta de DIARIO LAS AMERICAS, sobre la injerencia del castrismo en las formas operativas del chavismo, dijo “Fidel Castro dijo que las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguros de que la van a ganar. Este régimen lo ha hecho y lo va a intentar. No nos chupamos el dedo. Necesitamos construir los mecanismos y las herramientas para luchar contra eso. Por eso tiene que ser una avalancha. Tiene que ser un tsunami”

"El día que yo me siente en una mesa de negociación será para negociar la salida del régimen" dijo con fuerza Machado.

Entretanto, María Molina, líder comunitaria del sur de la Florida, agradeció a los participantes de la sociedad civil, estudiantes universitarios y miembros de organizaciones no gubernamentales: “Ella fue la única que le enfrentó a Chávez y le dijo que expropiar es robar. María Corina va a ser la próxima presidenta de Venezuela”