Estudiantes venezolanos protestan contra sentencia del ilegítimo TSJ de Maduro

Mendoza agregó que el régimen de Maduro no podrá con los 300 años de historia de la Universidad Central de Venezuela.

"Señor Nicolás Maduro, primero pase por una universidad antes de intentar tomarla", dijo.

El consejero universitario denunció que en la Universidad del Zulia el régimen intentó imponer un vicerrector administrativo. "Hoy los miembros del Consejo Nacional de Universidades de la Universidad del Zulia tienen una amenaza de cárcel de 5 a 16 meses", señaló, informó El Nacional.

El consejero universitario Fabio Sansone afirmó “cada semana nos acercamos más a Miraflores. Nosotros los estudiantes no tenemos miedo. Los estudiantes no estamos pintados en la pared. No vamos a aceptar una imposición puesta por los magistrados del TSJ de Maduro”.

Luis Palacios, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, agregó que “la comunidad universitaria va a defender la autonomía universitaria. Hoy va a haber una tarima donde informaremos los que vamos a hacer en los próximos días. El TSJ no tiene cabida en esta universidad. Saque lo que saque el TSJ nosotros vamos a defender la universidad”.

Explicó que actualizarán el reglamento electoral para definir un cronograma para los comicios.