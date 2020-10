Exfiscal venezolana desmiente que existe orden de captura en su contra

"No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán!", escribió en Twitter este martes.

Añadió que el régimen de Maduro buscaría "distraer" sobre el escrutinio en materia de derechos humanos en el país sudamericano.

"La tiranía lo que busca es distraer la atención de los graves problemas que existen en el país y del trabajo que vienen adelantando los organismos internacionales en función de acabar con la violación sistemática de DDHH que sigue ocurriendo en #Venezuela", indicó Ortega Díaz.

Este lunes se conoció que la justicia colombiana habría emitido una orden de captura en contra de Luisa Ortega Díaz, exfiscal de Venezuela, según informó un medio de comunicación de este país.

De acuerdo a la información de la revista Política y Poder, la orden emitida por la Fiscalí 63 de Bogotá se debió a que Ortega Díaz se ha negado a comparecer ante la justicia de ese país con relación a una investigación en su contra, informó el diario El Universal.

La Fiscal local 63 de Bogotá Fanny Ardila Guerra emitió tres citaciones a Ortega Díaz en 2019, dijo Política y Poder. Las citaciones tenían fechas de 10 de octubre, 21 de octubre y 11 de diciembre de ese año. Ortega Díaz debía acudir a la fiscalía en la Casa de Justicia Mártires, en calidad de imputada. Añade la información que en esa ocasión el presidente Iván Duque impidió que el proceso judicial continuara mediante una llamada telefónica a la Fiscalía Local 63 de Bogotá.

Luisa Ortega Díaz enfrenta también acusaciones en Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción.