Exiliados de Nicaragua temen por su integridad en Florida ante acoso de opresores infiltrados en EEUU

MIAMI. - Ciudadanos exiliados de Nicaragua que huyeron o fueron deportados por el dictador Daniel Ortega y se encuentran en el sur de Florida continúan bajo acoso de opresores del régimen, infiltrados en EEUU. Y temen por su integridad.

Aida Carrión-Vanegas, nicaragüense y ciudadana americana, pese a llevar casi 40 años en territorio estadounidense es víctima de acoso constante y de amenazas que incluyen a su familia por redes sociales, por parte de paramilitares y operadores de la pareja Ortega-Murillo, que ingresaron al país con la política de puertas abiertas de la administración de Joe Biden, según afirmó.

Y pidió al gobierno de Donald Trump que “tome cartas en el asunto” e investigue a fondo las visas que fueron otorgadas a “una cantidad de agentes y operadores del dictador Daniel Ortega”.

Su petición, tras varias denuncias hechas sin resultado, tiene el tono de la urgencia de quien sabe que la violencia política del régimen de Ortega cruza fronteras, no se detiene y actúa contra cualquier opositor.

Investigar el acoso

“Yo le pido a las autoridades estadounidenses que investiguen a fondo las visas que se le otorgaron a agentes y operadores de Daniel Ortega, los cuales fueron incluidos a última hora en el vuelo de los 222 que llegó en febrero de 2021 por un arreglo de la administración de Joe Biden con el dictador, mientras dejaron a presos políticos que tienen muchísimos años en las mazmorras del régimen”, afirmó.

Los perseguidores de Ortega ingresaron a EEUU bajo la figura del parole humanitario, para después acogerse al asilo político, según aseguró.

Si bien no existen cifras oficiales, en los últimos años la cantidad de nicaragüenses exiliados que han emigraron a EEUU se calcula en más de 100,000, según informes, aunque la población total de ciudadanos en el país supera el millón desde antes la agudización de la crisis política en Nicaragua en 2018.

Demandante de Ortega

Carrión Vanegas no es una ciudadana nicaragüense cualquiera. Y no solo por ser directiva de dos ONG. Demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de su hermana, Dina Alexandra Carrión González, el 3 de abril de 2010, y hace un año obtuvo sentencia favorable.

“Desde entonces, he venido notando que entre los exiliados que supuestamente llegaron con el vuelo de los 222, tras el arreglo de Ortega y la administración de Biden, vinieron paramilitares y operadores del sistema dictatorial”. Y agregó:

“Y también desde entonces soy víctima de acoso de un paramilitar confeso llamado Marlon Gerardo Sáenz Cruz, alias Chino Enoch, y del periodista Miguel Mendoza, que trabajaba para un canal de comunicación del régimen y uno de los expatriados”, según dijo al mencionar a los involucrados.

El "Chino Enoch" ha sido señalado también por otro de los exiliados como uno de sus torturadores durante su permanencia en una cárcel nicaragüense.

Infiltrados en EEUU

“El entramado con los supuestos exiliados del régimen de Ortega que hay acá en EEUU es grandísimo”, expresó y señaló que hizo hace días la denuncia al subsecretario de Estado, Christopher Landau, por la cuenta X.

“Milagrosamente él contestó con un GI, y le escribí un mensaje para que revise la denuncia, la recolección de firmas que tenemos hoy en contra de este paramilitar que ya ha sido denunciado con anterioridad”.

“Es un riesgo enorme que estamos atravesando” y mencionó otros casos entre 60 ciudadanos, que han sido agredidos o acosados por agentes sandinistas en Florida, por lo que pide al gobierno de Trump investigar el estatus de los infiltrados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AidaCarrion1/status/1983687060998516867?t=_OEdK-6SadbpriFYPfJXSg&s=09&partner=&hide_thread=false Honorable Sub Secretary of State:

Please, review our petition of this Sandinista paramilitary infiltrated in the US, by Joe Biden administration with the influence of the Sandinistas dissent that they wants to keep the communist system in Nicaragua. https://t.co/nSVDAkOv0U — Aida Carrión (@AidaCarrion1) October 30, 2025

FUENTE: Entrevista a Aida Carrión-Vanegas, activista nicaragüense y ciudadana americana, Redacción DLA