Exilio cubano conmemora el 20 de mayo con emotivo encuentro

El senador Scott expresó que "si bien son muchos los costos de un régimen comunista como lo saben especialmente las familias reunidas hoy en Miami, hay que seguir poniendo presión financiera a este".

Ahora es el tiempo de la acción, dijo. "Hoy 20 de mayo quiero preguntarles qué mejor momento que este para exigir el fin del régimen comunista. Nunca permitiremos que el comunismo sea un hecho en EEUU, un país que tiene enemigos alrededor del mundo que quieren destruirlo. La seguridad de EEUU depende de la lucha por la libertad y la democracia. Muchas personas aquí deben estar cansadas pero no nos podemos detener, cada día cuenta. Tenemos que seguir luchando", consideró.

Además de cuestionar "dónde está el presidente Joe Biden mientras la dictadura sigue secuestrando", aseguró que "Cuba debe continuar en la lista de países patrocinadores del terrorismo hasta que sea libre y democrática. Biden debe ser coherente con su palabra y apoyar esta lucha. Mientras ese régimen esté ahí, los problemas van a seguir creciendo. La libertad de Cuba está cada vez más cerca".

El congresista Mario Díaz-Balart se refirió igualmente a las protestas del 11J y la necesidad de continuar apoyando a quienes salen a las calles para hacer reclamos que conduzcan a una vida digna.

Asimismo, el espacio contó la participación de un representante taiwanés que estableció un paralelo entre Cuba y Taiwán por ser dos países que libran una "batalla contra el comunismo en el poder".

“Admiro al exilio cubano por luchar contra la presión totalitaria así como lo hace Taiwán con el Partido Comunista chino”, dijo el vocero de la nación asiática y afirmó que los ciudadanos de ambos países comparten una fuerte ética laboral, el valor de la familia y el amor por el prójimo, pero "lo más importante", garantizó, "es que ninguno se rendirá ante el comunismo. Taiwán no cederá. El objetivo de Taiwán es preservar su democracia; el de Cuba conquistar su libertad. Prevalecerán sobre el comunismo y la autocracia".

De vuelta al tema que convoca a propósito del 20 de mayo, Roberto Pizano, quien cumplió años de presidio político , dijo que “la Cuba Republicana logró tanto que en años de comunismo han intentado destruirla y todavía no han podido".

Aquí hay hombres llenos de canas que enfrentamos el comunismo en distintas décadas cumpliendo presidio político Aquí hay hombres llenos de canas que enfrentamos el comunismo en distintas décadas cumpliendo presidio político

El comisionado Manolo Reyes, por su parte, recordó la importancia de este día para la memoria nacional y durante la entrega de un reconocimiento al artista Amaury Gutiérrez por sus aportes desde la cultura a la causa de la libertad de Cuba, compartió anécdotas de cuando su abuelo lo llevaba al centro de veteranos para honrar a los mambises. Dijo sentirse muy honrado por estar rodeado de "mambises de esta poca".

Uno de los momentos más emotivos del encuentro conmemorativo que también sirvió de plataformas a académicos y analistas de distintos países latinoamericanos, transcurrió durante el discurso de Sylvia Iriondo. Estas son algunas de las palabras que más impacto generaron en la audiencia: "Hacia un nuevo 20 de mayo vamos, hay 20 de mayo próximo posible porque tenemos este salón lleno de hombres y mujeres que estuvieron en el presidio político por defender sus ideales. Mientras haya cubanos en las calles, desprovistos de toda libertad, pero luchando... y un exilio que lo apoye, hay un 20 de mayo posible. Tenemos fe en el pueblo cubano dentro y fuera de Cuba".

Asimismo, la intervención del alcalde de Miami Beach dio luces sobre acciones posibles para frenar la impunidad de un régimen que viola derechos y explicó que en un anfiteatro de Miami Beach hoy 20 de mayo se hubiera presentado la agrupación Van Van. Sin embargo, dijo, lograron cancelarlo.

“Dios me ha dado la oportunidad de entender y explicar cómo esto puede ser ofensivo. Se trata de un anfiteatro público que se paga con dinero de los contribuyentes. Pudimos poner paro a la pretensión del castrismo de poner un consulado en nuestro territorio. Ni en Miami Beach ni en el condado de Miami Dade habrá un consulado cubano mientras no haya democracia en la isla". “Dios me ha dado la oportunidad de entender y explicar cómo esto puede ser ofensivo. Se trata de un anfiteatro público que se paga con dinero de los contribuyentes. Pudimos poner paro a la pretensión del castrismo de poner un consulado en nuestro territorio. Ni en Miami Beach ni en el condado de Miami Dade habrá un consulado cubano mientras no haya democracia en la isla".