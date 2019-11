Expresidente Uribe define en más de 80 puntos su postura política

Según medios colombianos, la publicación de Uribe va más allá, porque aprovecha para ratificar su opinión sobre temas álgidos para el país y que han generado gran discusión, como lo señala el portal El Colombiano.

El texto fue anunciado en su cuenta en Twitter y publicado en un portal que lleva su nombre.

"Mi extrema derecha"

1. Creo en democracias que avanzan con seguridad, inversión privada, cohesión social, pluralismo participativo y fortaleza institucional. Estos parámetros superan el obsoleto encasillamiento de extrema derecha o izquierda.

2. He discutido con sectores de la justicia, he argumentado contra decisiones y actuaciones políticas que afectan mi reputación, soy partidario de la Única Corte. Pero me someto a la justicia.

3. He discutido con periodistas, me bajé del status presidencial para discutir cara a cara con algunos de ellos. Denuncié del anterior Gobierno la dañina práctica de la mermelada a medios.

4. Pero, nunca he pedido un editorial, ni que lo cambien.

5. Nunca he pedido que pongan o saquen a periodista alguno.

6. Mis medios son las redes, el Congreso y las calles de Colombia.

7. No he retrocedido ante el abucheo o el ataque. He ofrecido el debate que escasamente aceptan.

8. La integración entre la democracia representativa y la participativa es fundamental en nuestra era.

9. La participación sin representación se anarquiza, y la representación sin participación se deslegitima.

10. El Estado de Opinión es expresión elevada del Estado de Derecho, siempre dentro del Ordenamiento Jurídico.

11. Formar, orientar e incluso contradecir opinión pública, es hacer Estado de Opinión.

12. El liderazgo tiene que contradecir y muchas veces debe enfrentar las tendencias de opinión que se imponen.

13. La seguridad es un valor democrático. En su ausencia no hay inversión ni recursos para lo social.

14. La colaboración ciudadana con las instituciones armadas es necesaria para tener seguridad con transparencia y eficacia.

15. Sin seguridad no hay alternativas de poder.

16. La seguridad es la mayor garantía para lograr paz estable.

17. La impunidad total a uno de los agresores del Estado de Derecho estimula nuevas violencias.

18. Pretender condenar a un agresor y absolver al otro, por sesgos ideológicos, no contribuye a la paz y mina la credibilidad en la justicia.

19. Nuestras Fuerzas Armadas han sido respetuosas de la democracia. Quienes de sus integrantes han delinquido han recibido duras sanciones.

20. No se debe poner en el mismo nivel al terrorismo y a las Fuerzas Armadas Democráticas. Afecta la moral institucional.

21. El narcotráfico arrolla a las instituciones y destruye al medio ambiente.

22. La drogadicción hace esclavo al ser humano, le arrebata el control de sus voluntad, sin lo cual no hay raciocinio ni libertad para tomar decisiones.

23. Creo haber sido el Presidente que más dialogó e interlocutó con los miembros de las Fuerzas Armadas.

24. Quiero a los soldados y policías de Colombia, propicié que errores y dificultades se ventilaran en público, sancioné falsos positivos y he denunciado la falsa acusación.

25. No he dado mal ejemplo a los soldados y policías, ni en la palabra ni en los hechos.

26. Se actuó con eficacia y transparencia frente a todas las expresiones violentas.

27. Disminuyeron sustancialmente el narcotráfico y el narcoterrorismo.

28. Hice respetar a Colombia en lugar de congraciarla con el Foro de São Paulo y el Castro Chavismo.

29. Asumí las dificultades y delegué los éxitos como el rescate de Ingrid.

30. Apoyé a todos los gobernadores y alcaldes sin tener en cuenta el origen político de su elección.

31. La protección de la selva fue nuestra obsesión ambiental; 200 mil Familias Guardabosques.

32. Dimos impulso al ecoturismo.

33. Introdujimos los biocombustibles y la primera generación de energía eólica.

34. La Refinería de Barrancabermeja redujo sustancialmente las partículas de azufre en el combustible.

35. En 7 ciudades se impulsaron los sistemas modernos de transporte masivo.

36. Prefiero la economía de crecimiento con inclusión que la economía de reparto que finalmente nada deja para repartir.

37. Creo que la alianza empresa trabajador, debe prevalecer sobre la economía estatal. Esto es diferente al dilema anquilosado entre estado y mercado.

38. La austeridad en el Estado no lo priva de sus competencias de intervención y promoción, al contrario libera recursos para lo social y la inversión requerida.

39. Tanto en la Gobernación de Antioquia como en la Presidencia lideré la eliminación de entidades innecesarias.

40. He insistido que en lugar del Estado Burocrático se requiere el Estado Comunitario, al servicio eficaz de la comunidad.

41. Hay países latinoamericanos estancados por la trampa de excesivas nóminas, subsidios y casi nulo crecimiento.

42. Insistimos en menos impuestos y mejor remuneración (prima adicional)

43. Las rigideces laborales atemorizan la creación de empleo.

44. La pauperización remunerativa estimula la desconfianza en la iniciativa privada y la deslealtad entre empresarios y trabajadores.

45. La cobertura universal de educación debe ser acompañada de emprendimiento y empleo para los jóvenes. Las flexibilidades de tiempos y horarios no pueden justificar baja remuneración.

46. Que el joven estudiante pueda ser contratado por horas o por días pero sin disminución salarial.

47. La relación crítica entre tiempo de trabajo y tiempo de familia nos lleva a proponer que la jornada de trabajo se reduzca a 45 horas semanales, sin afectar la remuneración.

48. El discurso de lucha de clases y el egoísmo en el capital frenan la inversión y el emprendimiento.

49. Promovemos el discurso de la economía fraterna.

50. Creemos que el entendimiento social con una buena economía se constituyen en los pilares de la estabilidad democrática y de la verdadera paz social.

51. Siempre hemos propuesto el equilibrio entre seguridad y valores democráticos y entre inversión y cohesión social.

52. Nuestro Gobierno mejoró la seguridad, aumentó la inversión y disminuyó la pobreza en 13 puntos. Lo anterior a pesar de la crisis internacional de 2008, el cierre del mercado de Venezuela y la crisis doméstica de las pirámides del narcotráfico.

53. Durante nuestro Gobierno al lado de la Seguridad, Mano Firme, estuvieron la Confianza Inversionista y la Cohesión Social, Corazón Grande.

54. El Corazón Grande llevó 22 millones de ciudadanos al Sisbén.

55. El Corazón Grande logró 2,8 millones de Familias en Acción para facilitar la nutrición y la educación de sus hijos.

56. El Corazón Grande pasó de 60 mil a 870 mil beneficiarios del programa Adulto Mayor.

57. El Corazón Grande inició, con 400 mil niños, la escolarización de la primera infancia de hogares de menores ingresos.

58. El Corazón Grande avanzó sustancialmente en coberturas de media y básica.

59. El Corazón Grande pasó de 900 mil cupos universitarios a 1,7 millones.

60. El Corazón Grande resolvió problemas financieros y pensionales graves de la Universidad Pública.

61. La Mano Firme intervino la Universidad del Atlántico para erradicar la corrupción y enfrentó el debate mentiroso de que se iba a privatizar.

62. Se iniciaron los concursos de maestros y se adoptó un escalafón especial por méritos.

63. El ICETEX se multiplicó por 4.

64. El Sena se multiplicó por 7,5.

65. El Sena fue pionero en educación virtual. Introdujo el programa de enseñanza virtual de Inglés desde San Andrés a la Colombia continental.

66. Debe soñarse y trabajarse el objetivo de que todas las escuelas y colegios del estado estén con buena conectividad para contribuir a ambiciosas metas de graduación de bachilleres técnicos. Los programas mixtos de enseñanza virtual y presencial pueden llevar la universidad a todos los lugares de Colombia.

67. Masificar la enseñanza técnica y universitaria sería el objetivo más importante de la nueva ley de Tecnologías de la Información.

68. En Banca de Oportunidades se pasó de $760 mil mill a más de $ 8 billones en crédito a la microempresa.

69. Mantuvimos un intenso diálogo con la comunidad, sin promesas, construyendo opciones y dando resultados.

70. Me ha movido un sentimiento de cariño con la base comunitaria de la Patria.

71. Delibero, discuto, debato, jamás discrimino.

72. No soy partidario del aborto pero respeto los 3 casos autorizados por la Corte Constitucional.

73. Promuevo el derecho a la Objeción de Conciencia.

74. Defiendo la institución familiar y el matrimonio que la preserva. Y he defendido la seguridad social para las parejas homosexuales y una formalización digna, no necesariamente idéntica al matrimonio de la pareja pro creativa.

75. Creo en la transparencia de la función pública como práctica cotidiana y no como discurso de campaña.

76. He cuidado con esmero los recursos del Estado y por eso me expongo a “todas las candelas”.

77. Con afán y verticalidad he defendido mi honra.

78. Como Gobernador y Presidente busqué equilibrios entre la economía y los programas sociales.

79. Considero que la seguridad es Libertad.

80. La falta de equilibrios sociales afecta a las democracias latinoamericanas y la represión que resigna a los pobres, consolida a los tiranos.

81. Tengo la esperanza que la visión del Presidente Duque, que proclama el equilibrio entre Legalidad, Emprendimiento y Equidad, avance en resultados para el bien de Colombia.

82. Creo en la universidad masiva, deliberante, de ciencia, nunca violenta.

83. El Estado debe respetar la academia y debe poner fin al vandalismo.

84. La Protesta Social como derecho democrático no requiere reglamentación pero hay que aislarla de la violencia.

85. El debate debe prevalecer sobre la consigna.

86. La lucha por la democracia no tiene fin.

87. Profeso el Centro Democrático como alternativa a la acción violenta y al apaciguamiento que han impedido un desempeño sostenido y sobresaliente en seguridad, crecimiento y cohesión social.

Rionegro, Antioquia, Noviembre 3 de 2019