Expresidentes exhortan a la comunidad internacional a actuar para revertir medida del régimen contra Machado

El veto a MCM es visto por presidentes, exgobernantes y líderes políticos del mundo como una maniobra del dictador venezolano para evitar enfrentarse con la candidata opositora, que tiene gran aceptación en la población venezolana y en la comunidad internacional.

Quiroga: MCM última esperanza para la democracia

El expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga es muy crítico ante las acciones del régimen para impedir que María Corina Machado participe de las elecciones presidenciales de 2024 como candidata única de la oposición. Afirma que Maduro tiene miedo de medirse y enfrentar al adversario en democracia y elecciones libres.

“Maduro está desesperado por impedir que María Corina Machado sea candidata presidencial”, dijo Quiroga. “Sabe que ella es la única que puede derrotarlo en las urnas, por eso está utilizando todas las artimañas posibles para impedir su participación”.

Además, dijo que Maduro le tiene miedo a la líder opositora porque “carece del elemento testicular” necesario para enfrentarla. Subraya que ella es una mujer inteligente e incansable luchadora por la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela.

"La última esperanza para recuperar esa democracia, es con María Corina y Maduro lo sabe, le tiene pavor sentarse a debatir con ella. Él es un hombre con un cuerpo muy grande y cabeza chiquita. No tiene valentía, gallardía mínima y elemental para enfrentar a María Corina y la inhabilita, con este prevaricato judicial, disfrazado de una supuesta legalidad", sentenció Quiroga.

Hizo un llamado a la comunidad internacional, que pidieron el diálogo y a los garantes del acuerdo de Barbados, que se aboquen para que el régimen revierta esta medida. “Señores de Estados Unidos, Canadá, del Reino Unido, miembros de la Comunidad Europea. Señor Petro y señor Lula, solo puede haber elecciones y democracia plena con María Corina Machado”, subrayó Quiroga.

El exmandatario de Bolivia deplora la posición del gobierno de Estados Unidos sobre el caso MCM. “La dictadura actúa y hace lo que le viene en gana, toma decisiones instantáneas. Venezuela tiene socios, que EEUU no comprende, este es un territorio descuartizado, ocupado por Estados y elementos paraestatales, como Rusia, Irán y Cuba”.

Añade que elementos paraestatales como Hamás, Hezbolá, resabios del ELN o la FARC están en Venezuela. En ese sentido, se preguntó Quiroga: "¿Quiere realmente EEUU permitir que se viole la carta democrática, que se instale una segunda Cuba, tener una Corea del Norte caribeña, con misiles y bases del señor Putin, con iraníes, Hamás y Hezbolá, con narcotraficantes, con cartel de los soles, a dos horas de vuelo de Miami?, por Dios señores de Estados Unidos, ustedes dijeron inhabilitación expedita".

Le recalca al presidente Joe Biden que el régimen se "moja de lo que ustedes hacen". Apunta Quiroga: “Ustedes le devolvieron al criminal más grande, Álex Saab, a su patrón Maduro, a los narcosobrinos, ustedes están haciendo deportaciones de venezolanos que escaparon de la dictadura y llegaron a la tierra de la libertad y usted los manda de vuelta. Usted le ha dado licencias petroleras. Uno tras otro, tras otro favor, es demasiada ingenuidad“.

Finalmente, dijo que el régimen de Maduro se está “orinando” sobre la Comunidad Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá a plena luz del día, que se pierde la democracia venezolana y no se actúa.

“Cuando van a entender que se está perdiendo para siempre la democracia de Venezuela. La única y última esperanza es María Corina Machado, es hora de actuar. Se va a perder la democracia de Venezuela y serán cómplices Joe Biden, los señores de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y los artífices de esto serán Petro, Lula, López Obrador por su complicidad con la tiranía narcocriminal de Maduro”, concluyó.

Dieron concesiones a Maduro sin garantía

Por su parte, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, manifestó que no le sorprende que el régimen de Maduro utilice la justicia como herramienta, en esta oportunidad contra María Corina Machado o todo aquel que sospeche que pueda atentar con sus planes de mantenerse en el poder.

“Lo que ha pasado con el descarrilamiento de la candidatura de María Corina Machado por parte del régimen no nos sorprende, es más, lo habíamos advertido. Los expresidentes de IDEA habíamos enviado comunicaciones a la administración Biden y a los representantes de la Unión Europea alertando sobre esta situación".

Manifestó que le sorprende es esa mezcla de ingenuidad o bien de anteponer intereses de seguridad nacional a la defensa de la democracia en Venezuela, porque se le dieron concesiones al régimen en el marco de las negociaciones de Barbados sin que la dictadura diera muestras contundentes de que iba a respetar lo acordado en la negociación.

“Se confirma una vez más que el objetivo final del régimen es perpetuarse en el poder”.

Afirma, la exmandataria costarricense, que la política de EEUU en torno al régimen de Venezuela es errática. Los eventos en Ucrania y ahora en el Medio Oriente pusieron los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, en materia energética, sobre los principios de la defensa de la democracia.

“Las concesiones que se dieron al régimen no tienen explicación desde el punto de vista que no hubo mayor cosa a cambio, la liberación de presos es importante, pero en las concesiones económicas no hay ningún gesto que pusiera a prueba la palabra del régimen de avanzar hacia un proceso de elecciones con condiciones suficientes para que la oposición participe en las elecciones presidenciales”.

Criticó que, sin las garantías del régimen de cumplir con los acuerdos se le dieron las concesiones. “Hoy la dictadura debe estar riendo, obviamente de la candidez y de la mezcla de intereses más concretos de Estados Unidos y también de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Hay que decirlo con claridad también de algunos sectores de la oposición en Venezuela".

EEUU impone sanciones a Venezuela

Ante las acciones del régimen de Maduro, el gobierno de Estados Unidos reaccionó y revocó parte de las sanciones contra Venezuela que había concedido el año pasado, en respuesta por la inhabilitación política de María Corina Machado.

El Departamento del Tesoro norteamericano dio un plazo hasta el próximo 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana Minerven liquiden sus operaciones.

De Igual forma, el gobierno norteamericano anunció que le da tiempo a Maduro hasta abril para que habilite a Machado. De lo contrario, volverá a instaurar las sanciones al petróleo y al gas venezolano que fueron levantadas meses atrás.

Mientras el régimen, previo al anuncio de la Casa Blanca, amenazó que Venezuela responderá con “severidad” y medidas “recíprocas”.

Es importante recordar que la administración Biden acordó con la dictadura de Maduro a finales de 2023, el retorno de los vuelos desde Estados Unidos a Caracas con ciudadanos venezolanos que son deportados desde el país.

Estados Unidos y Venezuela llegaron a este consenso, en el marco de los acuerdos de Barbados, para flexibilizar las sanciones estadounidenses a Venezuela. En virtud de ello, Washington levantó parcialmente las sanciones a la industria petrolera y aurífera venezolana.

El acuerdo establecía que el régimen de Nicolás Maduro levantara las sanciones a candidatos opositores, lo que permitiría que la oposición participara libremente en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el régimen incumplió su compromiso de levantar las sanciones y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación a María Corina Machado, para ejercer cargos públicos por 15 años.

En respuesta a esta inhabilitación, el Departamento de Estado anunció que la descalificación de Machado “es incongruente” con el compromiso del régimen de celebrar elecciones presidenciales libres y justas.

Inhabilitaciones, una herramienta para neutralizar

Las inhabilitaciones políticas que la Contraloría General de la República (CGR) impone a dirigentes opositores en Venezuela son utilizadas como una herramienta para neutralizar a rivales políticos del oficialismo y diseñar una oposición que no represente ningún riesgo real para el régimen de Maduro.

En el marco de las negociaciones entre el chavismo y la oposición, el régimen propuso un procedimiento judicial para revisar las inhabilitaciones. La propuesta fue criticada por la oposición, que la consideró una maniobra para ganar tiempo y evitar que las sanciones estadounidenses a Venezuela sean reimpuestas.

La propuesta del régimen contemplaba que los opositores inhabilitados presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Sala Político-Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El recurso debería acompañarse de una solicitud de amparo cautelar, que permitiría al opositor participar en las elecciones presidenciales de 2024 mientras se resuelve el caso.

