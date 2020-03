Exsenadora colombiana vincula a Zapatero con las minas de oro de Maduro

"Pero ustedes cómo están haciendo, yo no lo logro entender. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Me dijo: a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá", declaró Córdoba, según publicó el medio digital colombiano Las 2 orillas, que resenó el diario español El Mundo.