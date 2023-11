Felipe González: "Maduro teme enfrentar a María Corina Machado"

El expresidente Felipe González no entendió "nada" de lo que dijo Zapatero, a pesar de que le escuchó con atención. Además, ante lo que el propio Sánchez denominó "cambios de opinión" respecto a su política en Cataluña, ha señaló: "Rectificar es de sabios y de necios hacerlo a diario".

González se refirió a la situación de Venezuela, específicamente con relación a la expectativa que se ha generado en torno a si el régimen de Nicolás Maduro cumplirá con lo acordado con la oposición y EEUU respecto al cese de las inhabilitaciones a dirigentes de la oposición.

A principios de noviembre, EEUU dio plazo a Maduro hasta el 30 de noviembre para que de "pasos concretos" que lleven a unas elecciones presidenciales libres y verdaderamente democráticas en 2024, según el pacto que se firmó en Barbados a mediados de octubre entre la oposición y el régimen.

Inmediatamente después de la firma del acuerdo, el gobierno de Estados Unidos anunció un levantamiento amplio de sanciones a los sectores petrolero y gasífero de Venezuela como un incentivo a los acuerdos políticos alcanzados.

Pero el alivio de las sanciones está condicionado a esos "pasos" que debe dar el régimen venezolano, los cuales incluyen la liberación de todos los presos políticos y el término de las inhabilitaciones políticas de todos los líderes opositores que deseen lanzar candidaturas, entre ellas, María Corina Machado.

"La verdad es que si tiene voluntad para cumplir con los acuerdos de Barbados y no quiere seguir alargando el que le vayan quitando o rebajando sanciones, como lo pide también con la Unión Europea, hay que exigirle que cumpla los acuerdos. No tiene ninguna dificultad en levantar las inhabilitaciones", dijo González en entrevista concedida al medio NTN24.

"Es imposible no cobrarse el precio de un acuerdo de una vez. No se puede fiar de Maduro, porque Maduro es capaz de darle la vuelta. Les diré lo que puede hacer con los presos políticos: puede poner en libertad a 20, a 30, a 50 y puede meter en la cárcel a otros 50 más, de la misma manera totalmente arbitraria. Con las inhabilitaciones le digo lo mismo", agregó.

En opinión de González, Maduro lo que haría es "levantar algunas a las que no le tiene miedo desde el punto de vista democrático".

"Si tienen que hacerle cumplir los acuerdos, tiene que cumplirlos de una vez. Qué tiempo necesita Maduro para eliminar las inhabilitaciones, no necesita nada. Qué tiempo necesita para permitir a través de Conatel que haya más libertad de expresión y libertad de medios de comunicación. No necesita más que dar una instrucción. Tiene todos los poderes a su disposición. Desde los poderes de la justicia hasta los poderes de organismos como Conatel".

Ayer, la oposición venezolana dijo que espera que "entre hoy y mañana" pueda conocerse el mecanismo por el que se levantarían las inhabilitaciones que pesan actualmente contra varios políticos, entre ellos Machado apelando a los acuerdos suscritos a mediados de octubre en Barbados con el régimen.

"Lo que ha dicho la Casa Blanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la formula o el mecanismo para producir las habilitaciones”, dijo el jefe de la misión negociadora en Barbado de la oposición, Gerardo Blyde.

González advirtió que a Maduro "no se le puede dar esa especie de tregua o de espera... porque siempre va a doblar las cosas y nunca va a cumplir", y enfatizó que "(Maduro) nunca va a cumplir aquello que le aterra desde el punto de vista político, que es enfrentar a María Corina, que es un competidor viable y que está en condiciones de ganarle".

Por eso, alerto a EEUU y la Unión Europea que no se "dejen meter en esa trampa".

"Estos acuerdos no son un tratado, son unas cuantas medidas que están absolutamente en sus manos. Creo que ni EEUU ni la Unión Europea se pueden dejar engañar y volver a frustrar cualquier expectativa de democracia y libertad de los ciudadanos venezolanos, que ya tienen bastante carga".

González alabó las primarias celebradas por la oposición, éxito que cree atemorizó al régimen de Maduro.

"Ellos hicieron unas primarias espectaculares. Cuando se dieron cuenta en el régimen que esas primarias iban de veras, que el pueblo que lleva ya unos años cansado y desconcertado de nuevo se había movilizado, les dio miedo. De hecho, hicieron un pronunciamiento para anular el procedimiento que los había llevado a esas primarias, como ha hecho siempre el régimen", explicó.

El expresidente del Gobierno español insistió a EEUU y la UE: "lo que pido es que no se dejen engañar. Si quieren dejarse engañar, pues que lo digan".

"No se puede medir con los parámetros de un país con institucionalidad una tiranía como la de Venezuela", dijo González a NTN24. "Juan González (el asesor del gobierno de EEUU para América Latina) y otros de los voceros están atrapados en la concepción de un funcionamiento institucional que en Venezuela no existe. En Venezuela existe una dictadura. No se dejen engañar", añadió.

Rol de Zapatero

González también se refirió sobre el rol que ha jugado en la crisis venezolana el también expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. González sostuvo que no comparte el papel que ha desempeñado su compañero del Partido Socialista Español (PSOE).

"Si alguien quiere, oposición o no oposición, conseguir algo del régimen de Maduro, probablemente el interlocutor para conseguir alguno que otro favor sea más el expresidente Zapatero que yo", indicó. Y añadió "eso es lo que yo creo, y es expresidente como yo, y es compañero en mi partido, pero estoy radicalmente en contra de ese tipo de cosas que hace".

A su juicio, a Rodríguez Zapatero "le parecerá mejor que gobierno ilegítimamente Maduro y que el país tenga tres dólares mensuales de sueldo mínimo y que esté destruida la economía más rica de toda América Latina. Le parecerá mejor eso que haya elecciones libres y que gane quien el pueblo decida que tiene que ganar".

FUENTE: Con información de NTN24