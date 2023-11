María Corina Machado: Debe suspenderse referéndum sobre Esequibo y enviar el mejor equipo a la Corte

“La soberanía se ejerce, no se consulta y por eso es un error que no aporta argumentos en su defensa del Esequibo, sino que nos puede perjudicar ante la Corte Internacional de Justicia” , CIJ, manifestó luego de convocar a la sensatez de los venezolanos, civiles y militares, en un mensaje por redes al cumplirse un mes de convertirse en candidata presidencial por elecciones primarias en Venezuela.

Machado fue electa por más de 2,5 millones de venezolanos en las primarias de la oposición, en un proceso sin precedentes, realizado de modo autogestionado y reconocido por la comunidad internacional. En la actualidad está ilegalmente inhabilitada por el régimen, lo que EEUU reclama a cambio de suspender las sanciones en un plazo de seis meses.

María Corina Machado | @MariaCorinaYA #ElMandato pic.twitter.com/TaG4HLRUZ4 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 22, 2023

María Corina Machado, mensaje a Venezuela

María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela, inició su mensaje difundido por medios nacionales refiriéndose al chavismo: “Perdió completamente su base social”, y recordó que los venezolanos buscan un cambio político profundo en el país.

“El 22 de octubre demostramos lo que somos capaces de hacer cuando ponemos toda nuestra fuerza por una causa que nos une. Las primarias marcaron el cierre de un ciclo político. El pueblo dio un mandato firme. Vamos a derrotar todas las barreras hasta obligar a Maduro a permitir elecciones en 2024″, dijo la candidata, de 56 años de edad, y exdiputada de la Asamblea Nacional (2011-2014).

También acusó a Maduro de encontrarse en “un momento de enormes tensiones en lo interno”. “Han saqueado a Venezuela y evidentemente un sistema de mafias es voraz e insaciable, y cuando no hay más plata que agarrar los choques entre ellos son brutales”, señaló, y destacó que su control social y de represión ha perdido efectividad. “La gente dice ya qué me van a quitar, me vas a quitar una bolsa de comida, si ya me quitaste mis hijos”.

Suspender el referéndum y formar equipo con los mejores

María Corina Machado abordó el tema del Esequibo. Responsabilizó de la situación jurídica actual a la negligencia y equivocaciones a los regímenes chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y recordó que la CIJ decidió su competencia para dirimir el proceso de reclamación sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966.

Dijo que el Estado venezolano debe ejercer una “defensa impecable” en la audiencia de la CIJ, prevista para el 8 de abril de 2024, “sin más excusas”. “El régimen no puede eludir su respuesta”, puntualizó, e invitó a conformar el mejor equipo multidisciplinario de especialistas en el tema para “la defensa de nuestro territorio”, insistió, luego de afirmar: “El referéndum del Esequibo debe suspenderse”.

Pide confianza a Venezuela

Culminó su mensaje de casi una hora expresando su orgullo “por lo que hemos logrado” y por la confianza de los venezolanos a quienes pidió el trabajo, la dedicación y la pasión para lograr el cambio que se espera en Venezuela.

"A los venezolanos que alguna vez creyeron en el chavismo y que hoy se saben traicionados y utilizados; a los empleados públicos coaccionados para firmar y acudir a eventos absurdos; a los que son obligados a amenazar a sus vecinos; a todos les decimos: ésta es la hora de su liberación". "Estamos en una lucha existencial y espiritual y la vamos a ganar”, recalcó.

opimentel@diariolasamericas

FUENTE: Mensaje de María Corina Machado por red Vente Venezuela