Fin de año en Cuba marcado por colas, carestía de la vida y descontento social

“Se ha perdido la confraternización entre nosotros. Ahora la gente no se saluda ni se dan los buenos días. ¿Además qué vamos a compartir si una libra de puerco cuesta 60 pesos y la cerveza está desaparecida?”, dice Lourdes, vecina del lugar. Mario, otro vecino, añade que ni “música se escuchó. Los más afortunados comieron pollo o una tortilla y luego se pusieron a ver la novela. Muy pocos vecinos pudieron celebrar las navidades”.

Después de la una de la madrugada, en medio del aguacero que antecedió a la entrada de un frente frío, Mario cuenta que fue a la carnicería especializada en la Calzada de Diez de Octubre, para rectificar su número en la cola, "porque llevamos varios días esperando el puerco que están dando por la libreta. Si alcanzo, haremos una comida y esperaremos el año nuevo. Si no, comeremos cualquier cosa y nos iremos temprano a la cama”.

Incluso cubanos con acceso al dólar, como Diana, 45 años, quien tiene a sus tres hermanos en la Florida, expresan que ni siquiera con dinero se puede comprar lo que se quiere o necesita. “Las tiendas en MLC (Moneda Libremente Convertible) están también desabastecidas. No al nivel de los mercados en cuc que solo tienen agua y ron, pero nunca hay leche en polvo, pollo o pavo. Además tienes que hacer tremendas colas, pues muchas personas que se dedican a revender en el mercado negro por cantidades se llevan la cerveza, el queso y los productos de aseo”.

Según Diana, es primera vez que no consigue manzanas ni uvas, poca variedad de turrones y de adornos navideños. "2020 ha sido uno de los peores años de mi vida: pandemia, crisis económica y desabastecimiento. Solo comparable a 1994 durante el Período Especial. La diferencia radica que en aquella etapa con dólares se compraba de todo. La única ventaja es que hasta el momento no han habido apagones".

Al estar cerrado la mayoría de los hoteles y restaurantes privados, en La Habana apenas se notaba la llegada de la Navidad. Muy pocos adornaron e iluminaron la entrada de sus casas. Si en el corazón de la capital, rodeado de hoteles de lujo, no se respiraba ambiente navideño, en los barrios periféricos menos todavía. Hubo familias que ni siquiera sacaron del clóset su arbolito.

Yaité, residente en la barriada de Párraga, comenta que el 24 de diciembre no cocinó nada especial. “Mis hijos están de vacaciones escolares hasta el 4 de enero, se sentaron en la esquina del barrio a conversar con sus amigos. Y yo, mientras llenaba el tanque de agua, me puse a chismear con los vecinos del solar. Después, me puse a ver una película al final que descargué del Paquete”.

Diario Las Américas le preguntó a doce personas (amigos, vecinos y conocidos) si el 31 de diciembre iban a festejar el fin de año. Diez respondieron que sí. “Por el covid no haremos una fiesta familiar como otras veces. Comeremos mis dos hijos, mi esposo y yo, luego esperaremos a las doce de la noche para tirar un cubo de agua y se lleve todo lo malo que trajo este año. Ya tenemos preparadas las maletas para dar una vuelta a la manzana a ver si el año que viene se nos da un viaje al extranjero”, confiesa Liana, abogada.

Los nueve restantes coinciden con Liana: será un festejo sencillo. “No solo por el virus, si no porque no hay tanta carne de puerco para invitar a parientes y amigos. Tampoco bebida ni dulces. Son navidades coyunturales”, manifiesta Enrique, entrenador deportivo, imitando la voz del presidente designado Miguel Díaz-Canel. De los dos encuestados que no tienen previsto esperar la llegada del nuevo año se encuentra Sandy, empleado bancario, cuenta quien a tres días del 31 de diciembre no ha podido comprar frijoles, puerco ni cerveza. "Si puedo, compraré el pescado y el pedazo de cerdo que están vendiendo por la libreta. De lo contrario, será un día como otro cualquiera”.

En la calle, los ciudadanos de a pie siguen hablando del precio de los alimentos que crece por día, la falta de futuro y de la nueva oleada del coronavirus. Muchos pronostican que 2021 será tan duro o más que el 2020. Pero los principales temas de conversación se centran en las impopulares tiendas en MLC y en el ordenamiento monetario, considerado por una parte considerable de la población un auténtico paquetazo neoliberal camuflado. También se habla sobre el descontento social que ha generado el gobierno de Díaz-Canel, con su exceso de consignas, reuniones y visitas ministeriales a provincias que nada resuelven.

Los nuevos salarios han traído conflictos en diferentes sectores laborales. Un grupo de médicos hicieron una carta abierta quejándose que el régimen apenas subió el sueldo a los galenos que hacen turnos de guardia. En ETECSA, única empresa de telecomunicaciones en la Isla, a menos de dos semanas del cobro de los salarios, el próximo 10 de enero, sus trabajadores desconocen el monto que van a cobrar.

Un funcionario argumenta que “al ser una sociedad anónima, los directivos tenían pensado salarios más elevados que los dictados por el Ministerio de Finanzas y Precios. Al ser una empresa que exporta servicios y que recauda divisas, y en el contexto anunciado por Marino Murillo que a partir del 1 de enero no habría topes salariales, nuestros directivos pensaban pagar salarios mucho más altos, acorde a la productividad, que en otros organismos. Pero del gobierno no estuvieron de acuerdo. Y aun estamos esperando cuales serán los salarios definitivos”. Esto ha traído disgusto entre los trabajadores, que no entienden cómo los directivos y burócratas que no producen ni generan riqueza, cobren salarios más elevados.

Arnaldo, trabajador de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, revela que “el descaro del gobierno es tremendo. El ministro de Comercio Exterior dijo públicamente que si el empresario paga quinientos o mil dólares por cada empleado, se negociará una cifra que le permite reducir a los inversionistas y nos pagarían el salario valorando cada dólar por veinticuatro. Es decir, si yo ganaba 600 dólares, la empresa negocia con el empresario y nos pagan la mitad en pesos cubanos. Han implementado toda esa estrategia sin contar con los trabajadores”.

Los estibadores portuarios amenazan con dejar de trabajar. Creen que su salario básico de 2,400 pesos mensuales es demasiado bajo. “Tenemos que laborar doce horas en condiciones deplorables que afectan nuestra salud. Empleados de oficinas ganarán 4 mil pesos, tendrán mejores salarios. Es injusto. De no mejorar los salarios no descargaremos un barco de fertilizantes que llegó al Puerto de La Habana”, escribió un portuario en Facebook.

La más impopular de las medidas es la nueva tarifa eléctrica, popularmente bautizada de 'tarifazo', que multiplica por cinco el pago de la electricidad. La presión popular ha sido inmensa. El lunes 28 de diciembre se anunciaba la comparecencia en la Mesa Redonda de Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, donde ofrecería "una información de gran interés para nuestro pueblo". Enseguida empezó a rumorarse de que iban a dar marcha atrás en la aplicación del 'tarifazo'. Aunque algunos, como el jubilado Luis Alberto jubilado, no son optimistas. “Dudo que deroguen la nueva tarifa. Darán un rodeo y una vez más engañarán al pueblo. El gobierno sabe que si cede, crea un mal precedente. Y no le importa que las quejas se disparen”.

Habrá que esperar qué informa el ministro, ingeniero en energética nuclear. Por cierto, el lunes 28 fue el día de los inocentes en Cuba.