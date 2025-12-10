Fiscalía de Colombia acusa a alias "Iván Mordisco" de genocidio y ordena su captura

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

BOGOTÁ - La Justicia de Colombia emitió una orden de captura contra el líder de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, alias "Iván Mordisco", por el presunto “genocidio” de la comunidad nasa en el norte del Cauca, donde al menos 43 integrantes de este pueblo fueron asesinados desde 2022.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que Néstor Gregorio Vera Fernández y otros 13 miembros del grupo fueron imputados por los delitos de genocidio, homicidio agravado y desplazamiento forzado, como presuntos responsables de 32 ataques graves contra la comunidad nasa.

"Víctimas"

Entre las víctimas figuran cinco sabedores ancestrales, 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades indígenas, ocho firmantes del Acuerdo de Paz y menores reclutados de manera ilícita, detalló Camargo.

Las órdenes de captura derivan de una investigación adelantada por la Dirección Seccional de Fiscalía del Cauca, la Unidad Especial de Investigación y la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos. Camargo destacó que las entidades realizaron una “caracterización rigurosa” de las víctimas y subrayó que estas “están siendo objeto de un genocidio por parte del EMC”. Añadió que el caso fue presentado ante un juez tras un trabajo conjunto de análisis e investigación.

FUENTE: Con información de Europa Press