miércoles 10  de  diciembre 2025
VIOLENCIA

Fiscalía de Colombia acusa a alias "Iván Mordisco" de genocidio y ordena su captura

El expediente contra el líder de las FARC incluye homicidios, desplazamientos y reclutamiento ilícito en Cauca, una región desbordada por la violencia

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - La Justicia de Colombia emitió una orden de captura contra el líder de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, alias "Iván Mordisco", por el presunto “genocidio” de la comunidad nasa en el norte del Cauca, donde al menos 43 integrantes de este pueblo fueron asesinados desde 2022.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que Néstor Gregorio Vera Fernández y otros 13 miembros del grupo fueron imputados por los delitos de genocidio, homicidio agravado y desplazamiento forzado, como presuntos responsables de 32 ataques graves contra la comunidad nasa.

Lee además
Un soldado junto a un helicóptero en Colombia.
ATENTADO

La explosión de una motocicleta bomba deja al menos 13 heridos en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Legislación

Congreso de Colombia hunde el nuevo proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro

"Víctimas"

Entre las víctimas figuran cinco sabedores ancestrales, 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades indígenas, ocho firmantes del Acuerdo de Paz y menores reclutados de manera ilícita, detalló Camargo.

Las órdenes de captura derivan de una investigación adelantada por la Dirección Seccional de Fiscalía del Cauca, la Unidad Especial de Investigación y la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos. Camargo destacó que las entidades realizaron una “caracterización rigurosa” de las víctimas y subrayó que estas “están siendo objeto de un genocidio por parte del EMC”. Añadió que el caso fue presentado ante un juez tras un trabajo conjunto de análisis e investigación.

Lea también: Congreso de Colombia hunde el nuevo proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Sismo de 5.8 sacude a Colombia

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

Equipo de María Corina Machado define acciones para una posible transición en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

Te puede interesar

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

José Miguel Pérez Molina, de 39 años de edad y residente de North Miami Beach, es el presunto autor de este caso.
DETENIDO

Conductor de Uber tras las rejas por presuntamente tocar a una menor de edad

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
ECONOMíA

La Reserva Federal hace el 3er recorte consecutivo de tasas de interés en 2025

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración