jueves 4  de  junio 2026
COLOMBIA

Gobierno de Petro desiste de convocar una Constituyente tras derrota en primera vuelta

La propuesta para convocar este proceso fue una de las principales apuestas políticas de Petro, en la recta final de su mandato, que concluye el 7 de agosto

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente del gobierno de Gustavo Petro desistió este jueves del polémico proyecto que buscaba reformar la Constitución colombiana, al considerar que las condiciones políticas exigen concentrar esfuerzos en la construcción de alianzas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

"Hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente", señaló la organización en un comunicado, en el que aseguró que ahora apoyará la construcción de un "Gran Acuerdo Nacional" impulsado por el candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda.

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La decisión supone un revés para la iniciativa, respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien el pasado 1 de mayo llamó a crear comités en todo el país para recoger al menos 2,5 millones de firmas que permitieran llevar al Congreso una propuesta de convocatoria de una constituyente.

El jefe de Estado respaldó hoy la determinación del comité y sostuvo que la propuesta buscaba incorporar a la Constitución reformas sociales en áreas como salud, pensiones, servicios públicos, minería y educación ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso.

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"La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991", escribió el mandatario en X.

Petro consideró que la actual división política del país no permite avanzar en la convocatoria de una constituyente y sostuvo que la prioridad debe ser la definición del próximo Gobierno en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que compite el candidato oficialista Iván Cepeda, quien había apoyado inicialmente el proyecto.

En una entrevista concedida a EFE, dos días antes de la primera vuelta en la que logró 9,6 millones de votos, Cepeda afirmó que una asamblea constituyente era posible si estaba sustentada en un "acuerdo nacional" entre empresarios, partidos políticos, movimientos sociales y otros sectores de la sociedad.

"Si hay al final de ese diálogo la decisión de convocar una asamblea constituyente, ¿por qué no hacerlo?", afirmó entonces Cepeda.

La propuesta para convocar este proceso fue una de las principales apuestas políticas de Petro en la recta final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto. La propuesta para convocar este proceso fue una de las principales apuestas políticas de Petro en la recta final de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto.

Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia de partidos de oposición, juristas y distintos sectores políticos que consideraban innecesario modificar la Constitución de 1991 y advertían sobre los riesgos de abrir un proceso constituyente en medio de una alta polarización política.

La oposición considera que, con la constituyente, Petro buscaba volver a introducir la reelección presidencial, eliminada en 2015, para volver a presentarse como candidato en 2030.

Cepeda quedó en segundo lugar el pasado domingo en las elecciones presidenciales, detrás del ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el rechazo de la mayor parte de la sociedad a la constituyente le ha dificultado la formación de alianzas para aumentar su caudal electoral de cara a la segunda vuelta

FUENTE: Con información de EFE

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