Grupo IDEA celebra su 10° aniversario con el Diálogo Presidencial "América Latina y el final de sus dictaduras"

Clausura del IX Diálogo Presidencial del Grupo IDEA y Miami Dade College. En la foto: Jamil Mahuad, Osvaldo Hurtado, Miguel Ángel Rodríguez, José María Aznar, Nelson J. Mezerhane G., Madelaine Pumariega, Javier Martínez Acha, Andrés Pastrana, Asdrúbal Aguiar, Carlos Blanco, David Smolansky y Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) conmemora su décimo aniversario con la celebración del X Diálogo Presidencial, bajo el título "América Latina y el final de sus dictaduras" .

El evento, de gran relevancia para el análisis geopolítico y la defensa de la democracia en la región, tendrá lugar el miércoles, 12 de noviembre de 2025 , en el Miami Dade College (MDC) .

DECLARACIÓN Grupo IDEA pide a comunidad internacional velar por la vida de María Corina Machado

El Diálogo Presidencial cuenta con el respaldo institucional del Miami Dade College y su prestigiosa Cátedra Fundacional Mezerhane sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Detalles del Evento

La jornada se desarrollará en el Wolfson Campus del Miami Dade College (300 N.E. Segunda Avenida), específicamente en el Auditorio, salón 1261 del Edificio 1.

El programa oficial se extenderá desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m., con un periodo previo de Inscripción programado de 8:00 a 8:45 a.m.

