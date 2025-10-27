Grupo IDEA celebra su 10° aniversario con el Diálogo Presidencial "América Latina y el final de sus dictaduras"

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) conmemora su décimo aniversario con la celebración del X Diálogo Presidencial, bajo el título "América Latina y el final de sus dictaduras".
El evento cuenta con el respaldo institucional del Miami Dade College y la Cátedra Mezerhane sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los DDHH
El evento, de gran relevancia para el análisis geopolítico y la defensa de la democracia en la región, tendrá lugar el miércoles, 12 de noviembre de 2025, en el Miami Dade College (MDC).
El Diálogo Presidencial cuenta con el respaldo institucional del Miami Dade College y su prestigiosa Cátedra Fundacional Mezerhane sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.
La jornada se desarrollará en el Wolfson Campus del Miami Dade College (300 N.E. Segunda Avenida), específicamente en el Auditorio, salón 1261 del Edificio 1.
El programa oficial se extenderá desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m., con un periodo previo de Inscripción programado de 8:00 a 8:45 a.m.
FUENTE: Redacción