Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024.

CARACAS. - La situación en Venezuela, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, impone condiciones para la democratización, señaló este jueves 29 de enero el Grupo Orinoco. En un comunicado, esta instancia de análisis dijo que desmontar el aparato de destrucción del régimen es un requisito para la transición.

"Exhortamos a la nación a exigir un plan para desmantelar el aparato destructor del régimen, con objetivos y cronogramas definidos, a ser implementado por el gobierno provisional, que debe informar al país de sus avances. Y la incitamos a demandar de la Asamblea Nacional que contribuya al plan con las acciones que constitucionalmente le corresponden", indicó la organización.

Recordaron que el país vive en un régimen provisional bajo tutela externa, compuesto por personas que integraron el aparato de destrucción, incluyendo a quien lo encabeza, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta del régimen "que usurpó el poder desconociendo el resultado de las elecciones de julio de 2024".

Proponen detener "prontamente" la represión en Venezuela con acciones concretas: liberar a todos los presos políticos, clausurar los centros de detención y tortura y desarmar los colectivos; restituir las libertades de opinión y asociación para garantizar el libre ejercicio de los medios de comunicación; y suspender la persecución política, tanto de organismos civiles como militares.

Desde el Grupo Orinoco indicaron necesario que el plan incluya la renovación del fiscal general, el defensor del pueblo, contralor general de la república, los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "sustituyéndolos con personas de solvencia moral y talante democrático reconocidos".

A su vez piden reorganizar el Alto Mando Militar y cesar la militarización de la administración pública y el ejercicio de actividades económicas empresariales por cuerpos de la Fuerza Armada.

Acuerdo de Gobernabilidad

Para la organización es importante que en Venezuela se alcance un Acuerdo de Gobernabilidad "que comprometa a todo el liderazgo político, sin exclusiones, con la construcción de una democracia plena. Un pacto que debe conducir a elecciones generales, abiertas a todas las parcialidades y al voto de todos los ciudadanos, residentes en Venezuela e integrantes de la diáspora".

"El Grupo Orinoco ratifica la urgencia de que toda la sociedad participe activamente en la construcción de una democracia plena para Venezuela, y su disposición permanente a sumar esfuerzos con todas las personas y las organizaciones de la sociedad civil que decidan compartir esa exigente tarea", puntualizaron.

FUENTE: Con información del Grupo Orinoco