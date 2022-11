Guaidó celebra la búsqueda de elecciones libres en Venezuela

Guaidó comentó que se trata de una "herramienta adicional" por la que países que hoy están en democracia, más allá de su tendencia ideológica, ponen el foco en la celebración de elecciones libres y justas como solución al conflicto de Venezuela, en un vídeo publicado en su perfil de la rede social Twitter.

Además, estimó que la relación entre los tres líderes extranjeros debe "abonar" hacia el logro de un acuerdo integral. Asimismo, argumentó que la extensión de las sanciones interpuestas al régimen de Maduro por la Unión Europea (UE) se debe a que sus países miembros son conscientes de que se trata de una dictadura.

En cambio, la propuesta de Petro es que se de un desbloqueo económico, que se ponga en marcha una amnistía por la que se libere a todos los presos detenidos por cuestiones políticas y se elabore un pacto de convivencia electoral que blinde de garantías para todas las fuerzas, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir en elecciones.

Por el contrario, el expresidente de Colombia Iván Duque criticó que si no se cumple con la libertad inmediata de los presos políticos, con elecciones presidenciales libres inmediatas, garantías de observación internacional estricta, si Maduro no participa en la cita electoral y no hay un plan de reconstrucción de Venezuela, el gesto acabaría siendo "otra trampa del Narco Dictador Maduro con la complicidad e ingenuidad de otros", según apuntó en Twitter.

Los delegados de la oposición de Venezuela, aglutinados en la Plataforma Unitaria, y los del régimen de Nicolás Maduro, se reunieron el pasado viernes en París, Francia, en el marco del Foro por la Paz, en un acercamiento auspiciado por el mandatario galo Emmanuel Macron, en el que también tomaron parte los presidentes de Colombia y Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernández.

Luego de varias reuniones, los gobiernos de la región coinciden en la necesidad de que se reanude el diálogo político en Venezuela y que se busquen soluciones a los problemas del país.

El jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, indicó que todavía no hay fecha para retomar las conversaciones que fueron interrumpidas hace poco más de un año en México, pero manifestó su deseo que “sea lo más pronto posible”.

Blyde agradeció la iniciativa del mandatario francés de promover el diálogo y su compromiso con la democracia. Destacó que Macrón más allá de esa convicción, “entiende que hay que buscar soluciones" y que “no nos podemos quedar estáticos en una fotografía”.

“El mundo cambia y las necesidades también”, añadió.

Blyde afirmó que trabajan para la reactivación de la mesa de negociación en México y recordó que no fue la oposición la que se levantó del proceso en octubre de 2021.

Agregó que está en la agenda el tema de las garantías y limitaciones porque hay violaciones de los derechos humanos “que no son pactables”.

El líder chavista Jorge Rodríguez, por su parte, aseveró que el evento "ha permitido ayudar y acompañar a ese esfuerzo de reanudación del diálogo".