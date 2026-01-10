Edmundo González Urrutia denuncia que libertad de presos políticos llega a menos de 1% en 48 horas

Esta foto, publicada el 7 de enero de 2025 por la familia González López, muestra al presidente Edmundo González Urrutia (der.) posando con su familia (izq.): su hija Mariana González López, su esposa Mercedes López y su yerno Rafael Tudares antes de su secuestro

CARACAS .- Edmundo González Urrutia , presidente electo en los comicios de Venezuela en 2024, denunció que la libertad de los presos políticos anunciada por el régimen de ese país el 8 de enero no está ocurriendo en la cantidad prometida ni la premura que los familiares de los detenidos esperan en respeto a sus derechos humanos .

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, afirmó en un comunicado difundido en su cuenta de X.

González, cuyo yerno, Rafael Tudares, es uno de los presos políticos condenados en un proceso arbitrario y violatorio de sus derechos, se refirió al caso de su hija Mariana González de Tudares, que acude diariamente a la cárcel del Rodeo donde se encuentra su esposo, que sigue preso. Y no le dan información.

Respeto a los derechos fundamentales

“Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, aseguró y puntualizó que la “espera prolongada no es neutral”.

“Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, dijo al reclamar que “la libertad no se anuncia, se ejecuta”.

Tudares fue detenido sin orden ni motivo por agentes de Maduro el 7 de enero de 2025, cuando trasladaba a sus pequeños hijos al colegio con su esposa en su vehículo, que fue interceptado en una calle del este de Caracas.

Desde entonces ni familiares ni abogados tuvieron acceso a información ni a su persona, y en fecha reciente fue condenado por un tribunal de terrorismo en una única y sola audiencia a la pena máxima de 30 años de prisión.

No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas.

Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas.



Lenta libertad de presos políticos

Este sábado, en un nuevo reporte, otros presos políticos del régimen de Venezuela fueron puestos en libertad en el contexto de la cooperación entre el gobierno de EEUU y la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, con el que se busca la transición política del país tras la captura de Nicolás Maduro.

Las nuevas liberaciones fueron confirmadas este sábado por la ONG Foro Penal que contabiliza con ellas 14 excarcelados, hasta la 1:38 pm, de más de 800 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos durante el régimen chavista.

No obstante, La Plataforma Unitaria publicó el balance de 17 en su cuenta en X, sin precisar nombres, mientras otras ONG reportaban 12 personas en un universo de más de 1,000 detenidos, este viernes.

Según se informó, están en libertad Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, detenido el 30 septiembre de 2024 y Virgilio Laverde Márquez, coordinador juvenil de la organización Vente Venezuela, que fue apresado el 15 de agosto de ese año en el estado de Bolívar, ambos en el contexto de las protestas por el fraude electoral.

También fue liberada Didelis Corredor Acosta, ayudante del periodista preso político Roland Carreño, detenida 13 julio 2023, Diógenes Omar Angulo Molina, preso desde el 26 de julio de 2024; y Luis Fernando Sánchez Flores.

Más españoles presos

Se informó que el régimen venezolano mantiene encarcelados a otros nueve ciudadanos españoles como presos políticos.

El jueves se anunció la libertad de cinco de 14 ciudadanos españoles, entre las primeras personas excarceladas confirmadas el jueves, lo cual indica que todavía los nueve se encuentran en prisión, en un proceso de liberación cuestionado por diversos sectores de Venezuela y del exterior.

Los excarcelados fueron la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, con doble nacionalidad venezolana y española; los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, el marinero y periodista canario Miguel Moreno Dapena.

Proceso sin claridad

Abogados desconocen hasta el momento si la puesta en libertad de estos ciudadanos implica el cierre de los procesos penales que les fueron abiertos injustamente, lo que descartaría que es una excarcelación como ha ocurrido hasta ahora, y si las liberaciones se acuerdan por casos, en particular.

Familiares de los presos políticos continúan este sábado apostados en las inmediaciones de los cárceles del Helicoide y el Rodeo, que concentran el mayor número de personas detenidas por el régimen.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, afirmó el jueves pasado la liberación de "un número importante de personas", en alusión a presos políticos venezolanos y extranjeros, como un "gesto de amplia intención de búsqueda de la paz ", en el contexto de las conversaciones con EEUU.

FUENTE: Con información de la ONG Foro Penal, AFP