Hijo del general Baduel: "es necesario considerar todas las opciones hasta que caiga Maduro y su tiranía"

El hijo del general puntualizó en sus redes sociales que en una situación como la que vive Venezuela hay que considerar todas las opciones incluyendo la mediación como parte de la búsqueda de la salida del conflicto en mejores términos.

"Está también el negociador que interviene a través de la persuasión y este proceso puede llevarse a cabo por muchos métodos, como lo es la disuasión, ya que esta también es un arma", acotó.

Al referirse a la propuesta de incremento del monto por la cabeza de los jerarcas de la dictadura en Venezuela, cuestionó: ¿Qué sentido tiene que los EEUU le ponga precio bajo recompensa a la cabeza de los jerarcas de la dictadura en Venezuela, si luego no van a querer que los cazarrecompensas busquen este premio?

Estas declaraciones las formuló luego que el senador estadounidense Rick Scott se pronunció sobre la propuesta para que la Administración para el Control de Drogas (DEA) eleve, de 15 a 100 millones de dólares, la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

"Stop Maduro" es el proyecto de ley que impulsaron senadores y congresistas republicanos. En esta ocasión, afirmaron que buscan "maximizar la indemnización para que la recompensa ofrecida conduzca a que el arresto y la condena de Maduro sea efectiva".

Scott aseguró que el dinero para pagar la recompensa "no saldrá de los contribuyentes, sino del dinero que se le ha confiscado a Maduro y a sus cómplices".

"Nos encontramos en tiempos donde la política y la guerra ("La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios", cita de Carl von Clausewitz), llevan un contexto híbrido; ya nada es blanco o negro. Todo ahora posee contrastes y matices, si bien es cierto que no debemos perder el foco y los lineamientos efectuados por nuestra única líder María Corina Machado", dijo Raúl Emilio Baduel Cafarelli en Instagram.

