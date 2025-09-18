jueves 18  de  septiembre 2025
Ingrid Betancourt: ¿Por qué Petro niega la evidencia del Cartel de los Soles?

La exlegisladora que fuera secuestrada de las FARC, asegura que esa organización criminal financió la campaña del presidente de Colombia

Íngrid Betancourt, precandidata presidencial de Colombia.

 Íngrid Betancourt, precandidata presidencial de Colombia. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La excandidata presidencial colombiana y exrehén de las FARC, Ingrid Betancourt, afirmó que la dictadura venezolana ha creado una red delictiva que utiliza la exportación de drogas como medio para financiar "actos criminales" en diversas partes del mundo.

Según Betancourt, el "Cartel de los Soles" no es simplemente una organización de narcotráfico, sino un mecanismo para financiar a "tiranos alrededor del mundo" y mantenerlos en el poder, con conexiones que se extienden hasta Irán.

Los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz-Canel y Nicolás Maduro.
Participación de Cuba, clave para la existencia del régimen de Maduro y su Cartel de los Soles
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La excongresista cuestionó la postura del presidente Petro, quien ha negado la existencia de dicha organización, a pesar de la evidencia. "Es como decir que no brilla el sol cuando es de día", sentenció Betancourt.

La razón detrás de la supuesta negación de Petro sería que el "Cartel de los Soles" habría financiado su campaña presidencial.

De acuerdo con la legislación colombiana, una situación de esta naturaleza podría significar la pérdida del cargo para el presidente. "Esta realidad en Colombia aplica una pérdida del cargo y el Congreso tendría que abrirle un juicio y deponer el cargo", explicó Betancourt. Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, y añaden un nuevo elemento de controversia a la relación bilateral.

Petro se alinea con Maduro y niega la existencia del Cartel de los Soles

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al afirmar que el Cartel de los Soles, máxima red de narcotráfico que actúa en alianzas con demás organizaciones criminales en el contiente, "no existe".

A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro salió al paso a las acusaciones y acciones militares emprendidas por parte de Estados Unidos para frenar el narcotráfico liderado por el Cartel de los Soles, con Nicolás Maduro al frente.

"El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", en este sentido afirmó que "el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio".

