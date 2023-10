Italia: Organización procastrista regala suma millonaria a Díaz-Canel

Anteriormente, la organización procastrista había enviado 19.000 euros con el mismo fin a la Isla.

El régimen de Cuba no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud en el desarrollo reciente de la vacuna contra el COVID-19, dosis inmunizante que se encuentra aún en evaluaciones, pese a que gobiernos como el de México defiende su aplicación en la población.

Expertos señalan que la salud es uno de los principales negocios del régimen castrista para recibir dinero y mantenerse en el poder. Es el caso de la exportación de médicos cubanos a países aliados de la dictadura.

Es el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que insiste en ser aliado de la dictadura de Cuba. El propio jefe de Estado afirmó a principios del mes de octubre que extenderá toda la ayuda posible al régimen de Díaz-Canel, incluído el suministro de petróleo.

“En todo lo que podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no pedimos permiso a ningún gobierno extranjero porque somos un pueblo soberano y libre”, afirmó López Obrador.

FUENTE: REDACCIÓN