jueves 9  de  julio 2026
TRAGEDIA

Sede de la Embajada de España en Venezuela en desalojo por precaución tras los sismos

La edificación cercana a zonas devastadas en Caracas corre riesgo por las fracturas de uno de los edificios vecinos; restringen la atención, se informó

Sismos en Venezuela causaron también serios daños a edificios aún en pie en zonas de Chacao, en Caracas.

Sismos en Venezuela causaron también serios daños a edificios aún en pie en zonas de Chacao, en Caracas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Mientras prosigue la inspección oficial de edificios con serios daños tras los sismos del 24 de junio en Venezuela, autoridades municipales advirtieron a la Embajada de España en Caracas el riesgo de su sede debido a que una torre de viviendas multifamiliares presentó graves daños y puede desplomarse.

En consecuencia, el personal diplomático tomó la decisión de restringir por tres días la atención al público y desalojar sus espacios “por precaución”, informaron fuentes de la embajada a medios españoles.

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El edificio España, que aloja a la legación diplomática y consular de España, está ubicado en el municipio Chacao a 200 metros de los dos que colapsaron entre Altamira y Los Palos Grandes al momento de los fuertes terremotos seguidos, y causaron la pérdida de vidas.

Embajada con atención restringida

Diplomáticos y personal retiraron en las últimas horas con rapidez los documentos necesarios para continuar el trabajo de atención fuera de las instalaciones, para los casos más urgentes.

Entre los planes de contingencia, está la creación de una zona especial de trabajo en el interior de la residencia del embajador, que también presenta daños menores en las paredes, se informó, pero esto no ha sido aún confirmado.

España es uno de los países más afectados por la muerte y desaparición de sus ciudadanos por los sismos.

Hasta este 9 de julio, se reportan 38 españoles fallecidos, entre los 3,811 en todo el país; y 138 desaparecidos, según el balance oficial que indica además 190 edificios colapsados, la mayoría en La Guaira.

Siguen desalojos tras los sismos

En la última semana, la alcaldía de Chacao inicio inspecciones en las áreas más afectadas y ampliaron su radio de acción, hallando buena cantidad de edificios residenciales con daños severos y mediana magnitud en sus estructuras.

Por esa razón, han pedido el desalojo de al menos tres edificios a sus ocupantes, la mayoría familias con muchos años de residencia entre Altamira y Los Palos Grandes. Se han reportado 856 dañados a escala nacional.

En otros casos, los vecinos han pedido inspección urgente ante el temor de que puedan estar sentidas las estructuras.

FUENTE: Con información de cronicasdelaemigracion.com; elmundo.es

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