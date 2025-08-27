Jorge “Tuto” Quiroga descarta propuesta de Rodrigo Paz de renunciar al balotaje, es "antidemocrático"

El expresidente de Bolivia y candidato presidencial de la coalición "Alianza Libre", Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025 (Combinación de imágenes creada el 17 de agosto de 2025)

LA PAZ. - Jorge “Tuto” Quiroga , candidato presidencial que pasó al balotaje en las elecciones de Bolivia, rechazó la propuesta de su contendiente y vencedor de la primera vuelta, Rodrigo Paz , de renunciar a los comicios decisivos del 19 de octubre próximo y la calificó de “antidemocrática” y contraria a las leyes electorales.

“La única manera (de) que no participe en la segunda vuelta es que esté enterrado; ahí estaremos firmes y fuertes, con propuestas y respuestas”, afirmó el expresidente boliviano (2001-2002) y aspirante por Libre en un contundente mensaje por la red social X.

En un ambiente polarizado, Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y que triunfó con más de 31,9% de votos sin estar entre los favoritos, exhortó este martes a Tuto Quiroga, con el 27% de votos, a renunciar al balotaje.

Propuesta de Paz

Su argumento fue el de "acelerar la transición" hacia un gobierno de amplio consenso, tras 20 años de hegemonía del izquierdista partido MAS, con Evo Morales y el saliente presidente Luis Arce.

El planteamiento sorprendió a los bolivianos en medio de un ambiente polarizado y ahora resquebrajado entre los partidos que buscan el cambio y que obtuvieron la mayoría en el poder Legislativo, según cómputos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Del total de 119 diputados de los cuatro partidos de derecha, el PDC de Paz ganó 49 diputados y 16 senadores, mientras que Libre de Quiroga obtuvo 39 y 12, respectivamente. Esto, frente a los derrotados La Alianza Popular, del excandidato Andrónico Rodríguez, con ocho diputados, y el oficialista MAS, con dos.

Tuto Quiroga: "Es antidemocrático"

Paz afirmó que si Tuto Quiroga “renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana nos sentaríamos a establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios en el país”, en declaraciones recogidas por medios.

El expresidente respondió sin demora que su contendiente buscaba “evitar que el pueblo elija en segunda vuelta y hasta se puede entender como una velada amenaza”.

“La propuesta económica del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es antidemocrático, contravienen reglas electorales”, dijo y añadió que “si algo me pasa, él será responsable directo”.

Las declaraciones de Paz se produjeron luego de aceptar la invitación del saliente Arce a una reunión en la Casa de Gobierno para “compartir información económica clave” y a la que Tuto Quiroga no asistió.

#Bolivia: la ÚNICA manera que NO participe en la 2a vuelta del #19Oct, es que esté enterrado. Ahí estaremos, firmes y fuertes, con propuestas y respuestas.

Hoy, la propuesta "económica" del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es anti-democrático, contraviene…



Hoy, la propuesta "económica" del candidato Paz es bajarme y que lo coronemos. Eso es anti-democrático, contraviene… — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) August 26, 2025

