La Guaira requiere más celeridad en las labores de búsqueda y salvamento de víctimas de terremotos

CARACAS. Pasadas más de 40 horas de los dos mortíferos terremotos que asolaron a Venezuela, en el estado La Guaira, el más afectado por el doblete sísmico del 24 de junio, aún este viernes, 26 de junio, en la mañana, habitantes y víctimas de la zona seguían clamando por ayuda, mayor número de rescatistas, militares y equipos pesados para remover escombros.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó, este viernes 26 de junio, que la entidad estaba militarizada.

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Y, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, que el gobierno incrementó de 4.200 a 11.500 el número de funcionarios desplegados en La Guaira, entre efectivos de la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército, para reforzar las labores de rescate, seguridad y atención a la población.

Sin embargo, la media es tardía e insuficiente para la magnitud del daño y el número de víctimas que requieren celeridad en las labores de búsqueda y salvamento.

La naturaleza no da tregua. La madrugada de este viernes, la costa guaireña volvió a estremecerse, el movimiento telúrico fue de magnitud 4,4 grados. Y con ello, contribuyó a aumentar más la sensación de orfandad que viven los residentes de La Guaira, víctimas y familiares que llegaron de otros sitios para buscar a sus parientes entre los escombros de los edificios colapsados

Exigen acceso rápido y sin obstáculos

Las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias llamaron este viernes a la “solidaridad” internacional después de que dos terremotos sacudieron Venezuela, y pidieron un “acceso humanitario rápido y sin obstáculos”.

"La comunidad internacional no debe permitir que esta emergencia se transforme en una tragedia humana mayor", añade. "La comunidad internacional no debe permitir que esta emergencia se transforme en una tragedia humana mayor", añade.

Según la organización, la catástrofe “se suma a un contexto humanitario ya de por sí difícil”.

Recordaron que: "Incluso antes de los terremotos, millones de personas en toda Venezuela se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, al colapso de los servicios sanitarios, a riesgos en materia de protección y a un acceso limitado a los servicios básicos. Para muchas comunidades que ya eran vulnerables, este último golpe es catastrófico", recalca el comunicado.

50 veces peor que el deslave de 1999

Rafael Lastra, periodista, relata sus experiencias. En 1999, vivió la tragedia de Vargas, así se llamaba antes el estado La Guaira, afirma que: “Hace 27 años hubo una respuesta tardía, pero la hubo y tenían algo de recursos que habían dejado los gobiernos prechavistas. Existía Defensa Civil, que, creo, era mejor que esto que inventaron que llamaron Protección Civil, quizá no había gente tan preparada en esto de socorrer víctimas, pero había más mística y vocación”.

Agregó: “Honestamente, las respuestas del Estado han sido nulas. Los helicópteros que sobrevolaron el jueves, 25 de junio, La Guaira fueron de EEUU. También, están llegando buques estadounidenses por el Puerto y algunas aeronaves están aterrizando en el aeropuerto de Maiquetía”.

Lastra informó que el jueves hubo una alerta falsa de tsunami y eso provocó un éxodo de la gente hacia a otras zonas. Él mismo, es ahora un desplazado. Se vino a Caracas, a la casa de un amigo, con su familia. En La Guaira están empezando a restituir por áreas el servicio de energía eléctrica y luego, el agua.

En sus recorridos lo que vio fue: devastación tanto en el lado este como el oeste del estado, en este sitio también hay edificios colapsados. Hizo la acotación porque se ha mencionado más al este de la entidad.

“Esto es 50 veces peor que el deslave de 1999”, sentencia.

Reclaman envío de maquinaria pesada

Este viernes, habitantes de Catia La Mar, lado oeste del estado La Guaira, reclamaban el envío de maquinaria pesada para la recuperación de cuerpos que quedaron atrapados bajo los escombros. También, los habitantes de Playa Grande, por la misma zona, demandaron atención para su comunidad, reseña La Patilla.

Este viernes, numerosos vecinos seguían escarbando entre los escombros con sus manos, palos, palas, picos y martillos.

Con esos recursos rudimentarios emprenden esta titánica labor y así es como han logrado rescatar algunos cadáveres.

José Ramírez contó: “Estamos sin herramientas, de manera muy precaria. Necesitamos ayuda de maquinaria, personal capacitado, un profesional que, por favor, nos preste la ayuda. Hay muchos cadáveres, el olor se está volviendo insoportable”.

El hombre busca a su cuñada que quedó tapiada bajo un edificio. Contó que solo han recibido ayuda humanitaria, como alimentos y bebidas de parte de “buenos samaritanos” que se trasladaron de Caracas.

Madre excava entre las ruinas en busca de su hijo

Amparo del Giudice escarba con sus propias manos una montaña de escombros en busca de su hijo, una de las víctimas de los terremotos más devastadores en Venezuela desde 1900.

Desesperada tras el paso del tiempo sin la llegada de rescatistas, Giudice escarbaba con sus manos mientras lloraba y gritaba desconsolada en un barrio de La Guaira, la zona más castigada por los terremotos.

"Son muchas rocas y con las manos no se puede", exclama impotente, sentada a unos metros del lugar donde cree que se encuentra su hijo. "Son muchas rocas y con las manos no se puede", exclama impotente, sentada a unos metros del lugar donde cree que se encuentra su hijo.

"No hay ni agua", dice al quejarse de la falta de ayuda del gobierno.

Alessandro del Giudice, de 23 años, volvió a usar su casco de bombero voluntario para ayudar a su abuela Amparo a encontrar una señal de vida de su padre. "Él está ahí", solloza.

Toda la precariedad de la búsqueda y salvamento queda al descubierto pese a Delcy Rodríguez declaró "zona de desastre" al estado La Guaira, donde también se han registrado saqueos.

Los cálculos oficiales cifran en más de 900 los fallecidos. Es escasa la información oficial, al igual que deficitaria. No se conoce una cifra confiable de heridos. No hay lista oficial de dónde son atendidos, tampoco de desaparecidos, que se calcula que superan los 50.000.

La información que se tiene es más que todo de iniciativas ciudadanas, ONG y medios de comunicación.

Mientras, miles de guaireños y familiares siguen pernoctando en las calles y esperando una ayuda oficial que tarda mucho en llegar y otros, que lograron salvar la vida, por un milagro, ya no tienen dónde vivir y sin muchas esperanzas de que el gobierno interino otorgue realmente sin prebendas recursos para adquirir viviendas.

FUENTE: Con información La Patilla, EFE y AFP