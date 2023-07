Durante junio, el tipo de cambio del bolívar en comparación con el dólar aumentó en un 6.5%, mientras que la base monetaria se incrementó en un 12.4%.

"Esto sugiere que la expansión monetaria por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) genera presión sobre el tipo de cambio y, por ende, sobre los precios. Los agentes económicos buscan deshacerse de la moneda nacional debido a los efectos de la inflación pasada y las expectativas de una devaluación futura del bolívar", explicó el OVF.

En cuanto a los diferentes rubros, los precios del sector de servicios aumentaron un 19.5%, impulsados por el aumento en los precios de la electricidad, la telefonía y el aseo urbano. El transporte subió 9.1%, la educación 8.0% y los alimentos 7%.

Limitaciones para el crecimiento

Este miércoles el Observatorio Venezolano de Finanzas realizó de manera virtual el foro “Crecimiento Económico e Inclusión”, en el que participaron los economistas David Vera, Alejandro Grisanti y Leonardo Vera, con el fin de analizar el entorno económico venezolano actual.

Alejandro Grisanti aseguró que no ve en el horizonte las condiciones o factores necesarios para que haya un crecimiento, alto, sostenido e inclusivo de la economía durante los próximos años.

“Hay una serie de limitaciones estructurales que está pasando la economía que no van a permitir que ese crecimiento se dé, y si se da algo de crecimiento, el mismo tendrá un techo muy bajo”, explicó.

El también socio director de la firma Ecoanalitica aseguró que la pérdida de capital humano debido a la migración forzada es el primer factor para que no haya un crecimiento económico sostenido en nuestro país.

La tercera limitante, a su juicio, es que Venezuela se ha convertido en un país muy pobre.

“Hemos sido un país que ha destruido el 75 u 80% de sus riquezas. Tenemos un PIB per cápita muy bajo y la demanda que se produce por ese PIB per cápita se está focalizando en sectores que tienen muy poca economía de escala y en sectores que tienen una producción dirigida al consumo y que no tienen un impacto significativo dentro de un crecimiento sostenido en el tiempo”, puntualizó.

En cuanto al sector petrolero, Grisanti señaló que está “herido de gravedad”.

“Aquí hay dos variables que derivan y que me hacen no ser muy optimista con el tema petrolero, la primera son las sanciones, un tema político que además no tiene avance porque pareciera que las conversaciones entre el gobierno y la oposición están liquidadas, y la segunda es el default y la cesación de pagos , porque es muy difícil que Venezuela pueda entrar en una senda de crecimiento sostenido y equitativo, cuando no tiene acceso a los organismos multilaterales por las sanciones y además tiene una deuda significativa con sus acreedores”, explicó el economista.

Indicó que la falta de crédito, la precariedad en los servicios públicos y la vialidad en el país, el clima negativo para hacer negocios y la voracidad fiscal, son otros de los factores que limitan profundamente el crecimiento en Venezuela.

Renovar la descentralización

Por su parte, el economista y profesor universitario, Leonardo Vera, explicó que Venezuela tuvo una recuperación económica que duró aproximadamente año y medio, entre el segundo semestre de 2021 y todo el 2022; no obstante, esa recuperación se produjo tras los ocho años de caída libre de la economía.

“Lo que estamos percibiendo en este primer semestre del año 2023, tal como lo ha reseñado el Observatorio Venezolano de Finanzas, es que tengamos una caída del PIB y esto se traduce en que la recuperación económica de nuestro país fue algo transitorio y no sostenible. Esto es muy grave porque con una caída de tantos años, nosotros necesitamos recuperarnos y crecer a lo largo de los años y por eso el gran reto de Venezuela es crecer sostenidamente por muchos años para recuperar gran parte de ese territorio perdido”, indicó.

Señaló que el crecimiento en Venezuela debe incluir a los sectores más pobres de la población, porque de lo contrario, se incrementaría la gran desigualdad social.

Vera precisó que también existe una gran desigualdad territorial, porque el 35% de las personas que más ingresos tienen en el país se concentran en la gran Caracas.

“Venezuela se está convirtiendo poco a poco en dos países, en uno llamado la gran Caracas y el otro que es monte y culebra. Esto es un gravísimo problema que estamos enfrentando y esto obviamente pone en el tapete un tema que ha estado olvidado en los últimos tiempos, que es la renovación de la descentralización. Desde mi perspectiva les puedo decir que a través de la descentralización es la única manera de revertir la desigualdad territorial”, sentenció.

Remesas

Igualmente precisó que las remesas han sido un oxígeno para la economía venezolana.

“Todos los estudios que visto sobre el impacto de las remesas en América Latina indican que esos recursos van directamente al consumo, por lo tanto, ha sido una palanca importante para incrementarlo. Se habla que en Venezuela entre 2021 y 2022 pudo haber entrado entre 2.500 y 4.200 millones de dólares en remesas y esos números pueden incrementarse a lo largo del tiempo”, dijo.

Vera explicó además que el empleo, un factor clave para la recuperación económica, se está concentrando en el “cuentapropismo”, que es una actividad económica que no cuenta con seguridad social y bajo esta figura “poco futuro se puede vislumbrar en materia económica".

Expresó que no existe en Venezuela un sistema financiero que ayude al sector privado a contribuir con el crecimiento y desarrollo del país.

“En Venezuela no hay crédito y prácticamente estamos trabajando sin sistema financiero, algo que es inconcebible en cualquier economía moderna. Nosotros tenemos que reconstruir nuestro sistema financiero y darle acceso a las personas de menores de recursos para ir acabando con la desigualdad”, dijo.

Sin el petróleo, no hay crecimiento

El economista David Vera aseguró que en Venezuela no se logrará un crecimiento sostenido en el tiempo sin el apoyo de la industria petrolera nacional, la cual sigue siendo la principal fuente de ingresos de la nación.

“Venezuela es un país petrolero, eso es innegable y el crecimiento económico no va a tomar posición fuerte en el país, a menos que exista la oportunidad de desarrollar al sector petrolero nuevamente. Para lograr esto sin duda se necesita inversión de capital y mientras esto no exista será muy difícil la recuperación. En la actualidad nuestro país no tiene esa inversión que hace falta, bien sea por empresas privadas u organismos multilaterales y aunque tengamos las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, no hay confianza para la inversión en nuestro país”, expresó.

Dijo que un factor importante para el crecimiento temporal de 2021 y 2022 fue la dolarización “endógena” que hemos tenido en el país, que ayudó a incrementar el consumo, pero no a generar bases que permitiesen una recuperación que se mantuviese en el tiempo.

Finalmente, los tres economistas señalaron que mientras en Venezuela no exista un cambio político que genere políticas públicas ajustadas a la situación de nuestro país y confianza en el ámbito internacional será imposible tener un crecimiento económico sólido, a largo plazo y que se sea verdaderamente incluyente.

FUENTE: Nota de Prensa / Observatorio Venezolano de Finanzas